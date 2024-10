Sesc Santo André celebra o poder transformador da Atividade Física

Em novembro, o Sesc Santo André reforça sua programação esportiva com atividades que destacam o esporte como ferramenta de bem-estar e inclusão, valores que permeiam o propósito da instituição ao longo de sua história. Com uma série de vivências, diálogos e desafios físicos, a programação do mês convida o público a refletir sobre o impacto da prática esportiva para a saúde e para transformação social, valorizando o acesso ao esporte para todas as pessoas.

Entre os destaques, no dia 7, o Esporte em Diálogo abordará o tema “Impactos da Atividade Física nas Pessoas com Deficiência”. Neste bate-papo, a medalhista paralímpica Rebeca Silva compartilha suas experiências no judô, ao lado do Professor Dr. Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, especialista em esportes adaptados, e Valéria Romera Marcelino, da Secretaria da Pessoa com Deficiência de Santo André. Juntos, eles discutem os desafios e as oportunidades da prática esportiva para pessoas com deficiência, abordando desde o acesso aos espaços de prática até a capacitação de profissionais para atender aos diversos públicos. A história de Rebeca, que encontrou no judô uma paixão e uma carreira a partir de um projeto comunitário, reforça o quanto o esporte pode abrir caminhos e transformar vidas.

Além do disso, a programação conta com uma série de atividades práticas, como o Desafio GMF, dia 10, que reunirá alunos de diversas unidades do Sesc para uma competição focada em habilidades físicas e motoras no âmbito do Programa de Ginástica Multifuncional. Com orientação de educadores, os participantes enfrentarão desafios que promovem superação e incentivo mútuo em um ambiente de cooperação.

Para aqueles interessados em aprender novas modalidades esportivas, o dia 9 traz oficinas como Levantamento de Peso Olímpico (LPO), abordando a técnica e os benefícios desse esporte no treinamento funcional. No mesmo dia, o paratleta Bruno Carra, referência no Halterofilismo Paralímpico, participará de uma apresentação e bate-papo sobre a modalidade, que avalia a força da parte superior do corpo em diferentes categorias de peso. Com conquistas em competições como os Jogos Parapan-Americanos, Carra compartilhará suas vivências, destacando como o esporte adaptado é essencial para a inclusão e o desenvolvimento de habilidades físicas.

A programação se estende também aos Jogos de Marca no dia 10, com vivências em provas de velocidade, força e resistência que desafiam o público a se superarem em diferentes modalidades. E, para os amantes do ciclismo, o Na Rota do Pedal encerra o mês com um passeio pela ciclovia do Rio Pinheiros, incentivando a mobilidade ativa e o contato com o ambiente urbano.

Novembro não será apenas um mês de prática esportiva, mas também uma experiência de trocas e descobertas, onde o esporte se manifesta como caminho para uma vida mais ativa, inclusiva e saudável. Com uma programação que celebra a diversidade e a inclusão, o Sesc Santo André abre suas portas para que cada participante explore seus limites e encontre novas formas de movimento e expressão.

Programação:

Desafio GMF

Proposta de competição composta por desafios variados que englobam uma diversidade de capacidades físicas e habilidades motoras baseadas nos princípios do Programa de Ginástica Multifuncional. Os exercícios serão acompanhados e arbitrados por uma comissão de educadores especializados. Destinado aos inscritos no Programa de GMF das unidades de Santo André, Florêncio de Abreu, Interlagos, 24 de Maio, Santo Amaro e Ipiranga.

Dia 10/11, domingo, das 11h às 15h

Espaço de Eventos

Conhecendo o Levantamento de Peso Olímpico

O Levantamento de Peso Olímpico (LPO), presente nas Olimpíadas, envolve as modalidades de arranque e arremesso, úteis no treinamento funcional e em outras modalidades. Serão oferecidas duas oficinas para ensinar alunos da GMF a incorporar o LPO em seus treinos.

Dia 9/11, sábado, das 10h30 às 12h

Sala de GMF

Não recomendado para menores de 14 anos – Autoclassificação

Halterofilismo Paralímpico

Com Bruno Carra

O halterofilismo paralímpico é uma modalidade de supino que avalia a força da parte superior do corpo em diferentes categorias de peso. O paratleta Bruno Carra, com conquistas em competições como os Jogos Parapan-Americanos e Copas do Mundo, participará de uma apresentação e bate-papo sobre a modalidade.

Dia 9/11, sábado, das 12h às 13h30

Área de Convivência

Jogos de Marca

Vivência em esportes de marca, que comparam resultados medidos em tempo, distância ou peso. Os participantes poderão fazer testes de velocidade, exercícios para membros inferiores e superiores, além de vivências em bicicleta e remo.

Dia 10/11, domingo, das 11h às 17h

Quadras

Esporte em Diálogo

Impactos da atividade física nas pessoas com deficiência

Bate-papo com a paratleta Rebeca Silva, o Prof. Dr. Luiz Marcelo Ribeiro da Luz e mediação de Valéria Romera Marcelino discutirá a importância da atividade física para pessoas com deficiência. A atividade incluirá experiências e boas práticas no esporte adaptado, além de abrir espaço para gestores de ações esportivas ampliarem a rede de diálogo sobre inclusão.

Dia 7/11, quinta, das 19h30 às 21h30

Área de Convivência

Na Rota do Pedal

Pedal na Ciclovia do Rio Pinheiros

Pedalada de 50 km até a Ciclovia do Rio Pinheiros, indicada para ciclistas com experiência em ruas e avenidas. O retorno pode ser feito de transporte público, com apoio do Sesc Pinheiros. Essa é a última pedalada do ano com progressão de distância.

Dia 20/11, quarta, das 7h às 14h

Arredores do Sesc

Inscrição – Grátis / Grátis / Grátis

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André