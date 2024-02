Sesc Santo André apresenta o espetáculo “Teoria King Kong” em único fim de semana

Nos dias 8 e 9 de março, o Sesc Santo André recebe o espetáculo Teoria King Kong, peça adaptada da obra literária de mesmo nome de Virginie Despentes. O livro, lançado originalmente em 2001, causou impacto ao explorar, de forma ousada e autêntica, questões relacionadas ao gênero, estereótipos femininos e ativismo. Após conquistar leitores e críticos em todo o mundo, a obra foi adaptada para os palcos, colocando em cena a relevância e a contundência dos temas abordados por Despentes.

Sob a direção da premiada Yara Novaes, o espetáculo traz discussões sobre as múltiplas facetas da experiência feminina na sociedade contemporânea, e estará em cartaz no Sesc Santo André em único final de semana. Através de uma análise intensa sobre a complexidade da existência feminina, Teoria King Kong explora os temas abordados pela autora de forma ainda mais visceral e provocativa. O elenco, composto por Amanda Lyra, Ivy Souza e Veronica Valenttino, apresenta uma diversidade de perspectivas que enriquecem ainda mais a narrativa, ao passo que as atrizes incorporam suas próprias experiências e subjetividades na montagem, capturando a essência da obra original.

A peça logo se tornou um manifesto sobre os comportamentos e estruturas que moldam a experiência das mulheres. Com uma dramaturgia não-realista assinada por Márcia Bechara, que se destaca pela capacidade de atualizar o texto original para os desafios contemporâneos, provoca o público e abre caminho para a discussão de um possível pacto civilizatório, convidando-os a repensar a estrutura social que muitas vezes aflige a população feminina.

Programação:

Teoria King Kong

Dia 8/3, sexta, das 20h às 21h30

Dia 9/3, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Não recomendado para menores de 16 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento Teatro: R$ 6,00 (Credencial Plena) e R$ 11,00 (outros).

Informações sobre outras programações:

Portal Sesc SP – Unidade Santo André