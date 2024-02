Sesc Santo Amaro estreia “Hora da Ópera” com Porgy and Bess, de George Gershwin

Aproximar o público do universo da ópera é um dos intuitos do projeto “Hora da Ópera”, que chega ao Sesc Santo Amaro. A estreia será com Porgy and Bess, do compositor americano George Gershwin, executada pela primeira vez em 1935. A apresentação acontece dia 6 de março de 2024, quarta-feira, às 20h. Os ingressos custam de R$ 15 (credencial plena) a R$ 50 (inteira) e estarão disponíveis a partir de 27/2 no aplicativo Credencial Sesc SP ou no site www.centralrelacionamento.sescsp.org.br e 28/2 nas bilheterias das unidades.

Uma história contada por meio de música. Essa é a premissa básica da ópera, gênero que mistura teatro e música e que foi criado no século XVI. A versão apresentada no Sesc Santo Amaro terá cerca de 1 hora de duração e traz os solistas Edna D’Oliveira (soprano), Rafael Leoni (baixo), Alessandra Wingter (soprano), Éder Rodrigues (tenor), Fernanda Nagashima (mezzo-soprano), acompanhados ao piano por Karin Uzun. O projeto conta com a direção artística de André dos Santos e direção executiva de Rosane Barbosa.

O compositor estadunidense George Gershwin é considerado um dos maiores compositores da Broadway, sobretudo nos anos 1920 e 30, sendo que Porgy and Bess é sua única ópera.

A sessão sintetiza os principais momentos da história de paixão da prostituta Bess e do mendigo Porgy. Ela, amante do estivador Crown que a abandona após cometer um assassinato, encontra abrigo com o deficiente físico.

Além de Porgy and Bess, nos próximos meses haverá apresentação de Carmen, de Georges Bizet, e La Bohème, de Giacomo Puccini.

Idealizada pelo tenor Fernando Portari, com direção executiva de Rosane Barbosa, a série “Hora da Ópera” convida o público a fazer uma viagem pelo mundo da ópera. Trata-se de um espetáculo compacto, apoiado na força das vozes e em cenários virtuais para criar uma linguagem próxima ao público. Nesse formato, jovens artistas contracenam com cantores consagrados.

Mais sobre a obra:

A obra lida com a vida de negros americanos na localidade fictícia de Catfish Row, em Charleston, na Carolina do Sul, no início da década de 1920. O libreto (texto a partir do qual são compostos as óperas) conta a história de Porgy, um mendigo deficiente físico que vive nas favelas de Charleston, Carolina do Sul. A história fala sobre a tentativa dele de resgatar sua amada Bess das garras de Crown (amante violento e possessivo da personagem) e de Sportin’ Life, o traficante.

Concebida originalmente por George Gershwin como uma “ópera folclórica americana”, Porgy and Bess estreou em Nova York em 1935, e tinha um elenco composto unicamente de cantores negros com formação clássica – uma escolha artística ousada na época. Por sua fusão de elementos sinfônicos europeus com o jazz americano, Porgy and Bess é uma ópera que sempre transitou entre o erudito e o popular.

O libreto foi escrito por DuBose Heyward e as letras por Heyward e Ira Gershwin. Algumas das músicas que integram a ópera extrapolaram o mundo operístico e ficaram bem conhecidas do grande público – como as versões de “Summertime”, cantada pelo dueto Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, e “Bess, You Is My Woman”, na voz de Marisa Monte. Um dos principais motivos que fizeram a ópera popular é a síntese inovadora que Gershwin fez das técnicas de composição européias com o jazz e a música folk estadunidense.

Ficha Técnica:

Compositor: George Gershwin (1898-1937)

Solistas:

Rafael Leoni – Porgy

Edna D’Oliveira – Bess

Isaque de Oliveira – Jake

Eder Rodrigues – Sportin’ LIfe

Fernanda Nagashima – Serena

Alessandra Wingter – Clara

Acompanhamento: Karin Uzun (piano)

Idioma: inglês, com legendas e diálogos falados em português

Legendas: Mayra Tersian

Luz: Robson Bessa

Concepção e Direção Artística: André Dos Santos

Direção Executiva: Rosane Barbosa

Serviço

Hora da Ópera apresenta Porgy and Bess, de George Gershwin

Direção de André dos Santos

Dia 6 de março de 2024

Quarta-feira, às 20h

Sesc Santo Amaro – Teatro

R. Amador Bueno, 505

Ingressos: R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia entrada) e R$ 50 (inteira). Estão disponíveis no aplicativo Credencial Sesc SP ou no site www.centralrelacionamento.sescsp.org.br.

Duração: 70 minutos

Classificação Indicativa: 16 anos

270 lugares

Sesc Santo Amaro

Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 21h30 | Sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.