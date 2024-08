Sesc propõe atividades para celebrar os 80 anos de Paulo Leminski com projeto: ‘Leminski 80’

Em 24 de agosto, Paulo Leminski completaria 80 anos. Para celebrar essa data, relembrar o poeta e enaltecer sua obra, o Sesc Avenida Paulista preparou uma semana de programações variadas, incluindo mesa de debate, lançamento de livro, apresentações teatrais e musicais, e uma ocupação artística na Biblioteca (15º andar).

Segundo Estrela Leminski, filha do poeta e uma das organizadoras dessa semana de celebrações, seu pai era um apaixonado por São Paulo: “essa cidade foi fundamental para o meu pai ser quem foi. Uma semana paulistana para comemorar tantos aspectos da sua vida e obra, no ano que ele faria 80 anos; ele deve estar muito feliz.”

Escritor, ensaísta, compositor, tradutor, biógrafo, professor e, acima de tudo, poeta: Leminski foi um artista múltiplo, viveu intensamente e produziu muito, sempre com uma mistura deliciosa de delírio e rigor. Para entender a diversidade de gêneros e temas que o poeta trabalhou em sua trajetória, no dia 03 de setembro, o poeta e editor Tarso de Melo acompanha Aurea Leminski, filha do poeta e presidente do Instituto Paulo Leminski, na mesa “A multiplicidade na obra de Paulo Leminski”, que ocorre às 19h, no Térreo da Unidade. A entrada é gratuita.

Para Aurea Leminski, essa conversa não tem o papel de simplesmente celebrar a obra de seu pai, mas também refletir sobre como sua influência perdura e molda parte do cenário literário atual. “A obra de Paulo Leminski, conhecido por sua habilidade única com as palavras e pela inovação em sua escrita, deixou um legado literário rico que continua a inspirar e influenciar a literatura contemporânea. Discutir sua obra com Tarso de Melo, um escritor cuja sensibilidade literária e análise crítica proporcionam uma visão profunda da literatura, permite uma exploração mais rica e contextualizada dos aspectos leminskianos”, completa.

No dia seguinte, quarta-feira, 04 de setembro, Estrela Leminski lança seu primeiro romance, “Quando a Inocência morreu” (Iluminuras), às 19h, na Biblioteca do Sesc Avenida Paulista. “Meu primeiro romance parte das histórias familiares, eu descobri coisas que meu pai não sabia, respondi perguntas que ele fez sobre seus antepassados. É o livro da filha dele, mas falando do passado, é uma cápsula do tempo nesta programação”, explica Estrela. A entrada é gratuita e a mesa conta com a participação de Alice Ruiz e Marcelino Freire.

Na sexta-feira e no sábado, 06 e 07 de setembro, às 20h e às 18h respectivamente, na sala de espetáculos Arte II (13° andar), acontece a peça “Lusco Fusco”, inspirada na canção “Luzes”, de Paulo Leminski. A peça é interpretada por Wagner Corrêa, com direção de Nadja Naira. O ingresso está à venda no site e nas unidades do Sesc SP.

No domingo, 08 de setembro, às 17h30, no Térreo, acontece o show “Leminskanções”, que comemora 10 anos estreando uma nova roupagem. A apresentação, que traz as composições e parcerias de Paulo Leminski, é de Estrela Leminski e Teo Ruiz, acompanhados dos músicos Danilo Penteado, Rui Garcia e Guilherme Dias. “O primeiro show de repertório do meu pai foi em São Paulo”, conta Estrela Leminski, “não poderia ter lugar melhor para comemorar o aniversário de uma década deste álbum. A partir dele e do songbook, essa faceta de compositor, que meu pai se orgulhava tanto, foi consolidada. É muito emocionante ter ajudado ele nesta continuidade de um aspecto de sua obra.”

Além disso, entre os dias 03 de setembro e 06 de outubro, a Biblioteca do Sesc Avenida Paulista se veste da poesia de Paulo Leminski: os vidros da unidade receberão intervenções de poemas, e o espaço interno será tomado de flâmulas com textos do poeta. A curadoria é de Aurea e Estrela Leminski.

Confira abaixo mais detalhes da programação:

Intervenção | Leminski 80

curadoria: Alice Ruiz e Áurea Leminski

De 3 a 7 de setembro de 2024. Terça (3/9), a partir das 19h até 21h30. Terça a sexta, das 10h às 21h30. Sábados e domingos, das 10h às 18h.

Onde: Biblioteca (15º andar)

Livre | Grátis





Bate-papo | A Multiplicidade na obra de Paulo Leminski

com Aurea Leminski e Tarso de Melo

Dia 3 de setembro de 2024. Terça, às 19h.

Onde: Térreo

Livre | Grátis |sujeito à lotação do espaço





Bate-papo | Lançamento de “Quando a inocência morreu”, de Estrela Leminski

com Estrela Leminski e Alice Ruiz

Dia 4 de setembro de 2024. Quarta, às 19h.

Onde: Biblioteca (15º andar)

Livre | Grátis |sujeito à lotação do espaço





Espetáculo | Lusco Fusco

com Wagner Corrêa. Direção: Nadja Naira

Dias 6 e 7 de setembro de 2024. Sexta, às 20h. Domingo, às 18h.

Onde: Arte II (13º andar)

16 anos

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 15 (credencial plena:). Venda de ingressos online a partir de 27/8, 17h, e nas bilheterias das unidades a partir de 28/9, 17h.

Show | Leminskanções

com Estrela Leminski, Teo Ruiz e convidados

Dia 8 de setembro de 2024. Domingo, às 17h30

Onde: Térreo

14 anos

Grátis |sujeito à lotação do espaço





SESC AVENIDA PAULISTA

Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo

Fone: (11) 3170-0800

Transporte Público: Estação Brigadeiro do Metrô – 350m

Horário de funcionamento da unidade:

Terça a sexta, das 10h às 21h30. Sábados, das 10h às 19h30. Domingos e feriados, das 10h às 18h30.