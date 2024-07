Sesc Pinheiros recebe Zélia Duncan para apresentação do show “Sem Tirar os Olhos do Mundo” 

Abrindo oficialmente o período de comemorações dos 60 anos Zélia Duncan, a cantora e compositora, atriz e escritora niteroiense apresenta o show Sem Tirar os Olhos do Mundo, basedo em seu álbum Pelespírito, criado durante o período da Pandemia, e Sortimento (lançado há 20 anos). As apresentações serão nos dias 3 e 4 de agosto no Sesc Pinheiros.

O espetáculo que envolve outros gestos musicais revisita grandes lançamentos da cantora, que acompanhada de backing vocals e banda, apresenta em seu repertório canções como ‘Onde É que Isso Vai Dar’, ‘Vou Gritar Seu Nome’ e ‘Pelespírito’, vão desaguar nas veteranas ‘Flores’, ‘Me Revelar’, O Meu Lugar e ‘Por Que Que Eu Não Pensei Nisso Antes?’.

Juntando ‘Pelespírito’ com ‘Sortimento’, Itamar Assumpção e outras surpresas.

“A ideia é seguir comemorando os 43 anos de carreira e os 60 de vida que acontecerão em outubro, juntando ‘Pelespírito’ com ‘Sortimento’, Itamar Assumpção e outras surpresas. Comemorar também o livro que lancei, “Benditas Coisas Que Eu Não sei” (indicado ao Prêmio Jabuti), que contém conversas e memórias musicais, bem como alguns dos meus clássicos, que cantamos juntos faz tempo”

Serviço

SHOW ZÉLIA DUNCAN – SEM TIRAR OS OLHOS DO MUNDO

Dias: 3 e 4 de agosto. Sábado às 21h e domingo às 18h.

Duração: 60 minutos

Local: Teatro Paulo Autran

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 70 (inteira); R$ 35 (meia) e R$ 21 (credencial plena)

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195