Sesc Pinheiros recebe Danilo Caymmi no show “Andança 5.5”, novo álbum do cantor e compositor

Dias 21 e 22 de setembro, o Sesc Pinheiros recebe Danilo Caymmi no show que celebra o lançamento de seu mais recente trabalho, “Danilo Caymmi Andança 5.5”. Lançado em janeiro deste ano, o álbum homenageia no título o clássico eternizado por Beth Carvalho, além de celebrar cinco décadas de trajetória musical do artista.

O repertório do espetáculo é fruto de uma pesquisa minuciosa conduzida pelo músico e produtor Flávio Mendes, que já havia trabalhado com Danilo no projeto “Danilo Caymmi canta Tom Jobim”. Mendes selecionou canções emblemáticas lançadas no período em que Andança foi composta, durante os Festivais da Canção no final dos anos 1960. “Nossa ideia foi relembrar a época em que ‘Andança’ apareceu, no Festival Internacional da Canção de 1968”, explica Mendes, referindo-se ao evento em que a música ficou em terceiro lugar, em uma edição marcada pelas vaias a Sabiá e a preferência do público por Pra não dizer que não falei das flores.

Além das músicas do novo álbum, o show incluirá canções que acabaram não entrando no disco, além de homenagens de Danilo aos irmãos Nana e Dori Caymmi, com canções dedicadas a cada um deles.

Antes do show, no dia 18 de setembro, Danilo Caymmi protagonizará a atividade “Em Primeira Pessoa”, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. Durante a conversa, o músico compartilhará histórias de sua carreira musical e da convivência artística com seus irmãos, com o pai Dorival Caymmi (1914-2008) e com a filha Alice Caymmi, oferecendo ao público uma visão íntima e pessoal que complementa a experiência do espetáculo “Andança 5.5”.

Endereço: Rua Dr. Plínio Barreto, 285. 4º andar – Bela Vista.

São Paulo – SP, 01313-020

Ficha Técnica

Danilo Caymmi – Cantor

Flávio Mendes – Direção musical e violão

Adriano Souza – Piano

Jefferson Lescowich – Baixo

Paulinho Vicente – Bateria

Rogério Riegel – Produtor executivo

Nilson Raman – Produtor e empresário

Serviço

Danilo Caymmi

Dias: 21 e 22 de setembro, sábado às 21h, e domingo às 18h.

Duração: 60 minutos

Local: Teatro Paulo Autran

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia) e R$ 15 (credencial plena)

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195

Estacionamento com manobrista: Terça a sexta, das 7h às 21h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h.