Sesc Osasco realiza sua primeira Festa Literária – FLOZ

Nos dias 22 e 23 de novembro, no Teatro Municipal de Osasco Glória Giglio, acontece a Festa Literária do Sesc Osasco, FLOZ. O evento reúne editoras, escritoras, escritores, ilustradoras, ilustradores e artistas, para lançamento de livros, bate-papos, palestras, oficinas e apresentações artísticas com a participação de Eliane Potiguara, Ignácio de Loyola Brandão, Marcelo D’Salete, dentre outros.

A ideia deste encontro de dois dias nasceu do eixo central “O futuro é e será ancestral”, do tema da palestra de Eliane Potiguara, alinhado à curadoria das equipes de Programação e BiblioSesc do Sesc Osasco, buscando temas da cultura afrobrasileira e HQ afrofuturista.

A programação conta com os lançamentos dos livros: “Graciliano: romancista, homem público, antirracista”, de Edilson Dias de Moura, pela Edições Sesc; e “Mares Agitados: na periferia dos anos 1970”, de Mazé Torquato Chotil, pela Editora Patuá.

Estão confirmadas as editoras expositoras ArtLivros (Osasco), Comix Book Shop, Edições Sesc, Editora Senac, Kitembo, Powerline Music & Books e Relampiano Editora (Osasco).

No encerramento de cada dia da Festa Literária do Sesc Osasco, estão o show “Caçada Noturna”, de Tiganá Santana com a participação de Cidinha da Silva, na sexta-feira, dia 22; e a apresentação líteromusical “Solidão no fundo da agulha”, com Ignácio de Loyola Brandão e Rita Gullo, sábado, dia 23.

Os ingressos para o show de Tiganá Santana ficam disponíveis para compra online a partir das 17h do dia 12/11, terça-feira, e compra presencial nas bilheterias das unidades a partir do dia 13/11, quarta-feira. Para a apresentação de Ignácio Loyola Brandão e Rita Gullo, os ingressos são gratuitos, limitado a 4 por pessoa, com distribuição a partir das 11h do dia 23/11.

Confira a programação completa abaixo e acesse sescsp.org.br/FLOZ

Dias 22 e 23 de novembro, das 11h às 20h30

Local: Teatro Municipal de Osasco Glória Giglio – Av. dos Autonomistas, 1533, Vila Yara

vivência

Jogos Africanos – Descobrindo os Afrogames

Com Maloca Games

Os participantes podem se divertir além de desenvolver suas habilidades cognitivas, emocionais e sociais, explorando o universo dos jogos africanos de uma maneira única.

Data: Dias 22 e 23/11, sexta e sábado, das 11h às 14h30

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de inscrição, senhas e ingressos.



Intervenção poética

Doce poemas de Cora Coralina

Com a Cia Prana Teatro

Uma pequena boneca de Cora Coralina convida o público a conhecer seus deliciosos doces em seu tacho de cobre e seus poemas. Trilha sonora original com música ao vivo (violino).

Data: Dias 22 e 23/11, sexta e sábado, das 11h30 às 12h30

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de inscrição, senhas e ingressos.

oficina

Poesia Concreta: Criação de Zines Poéticos

Com as aducadoras do ETA

Técnicas de carimbo para dar vida a poesias visuais e narrativas inovadoras. Inspirados por obras expostas na Festa Literária do Sesc Osasco, vamos brincar com a relação entre forma e texto, criando fanzines cheios de ritmo, criatividade e expressão.

Data: Dias 22 e 23/11, sexta e sábado, das 14h às 17h

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Entrega de senhas no local.

Intervenção artística

Histórias de bocA a Ouvido

Com o Grupo Teatral ApanelA (Ribeirão Preto/SP)

Tendas esvoaçantes espalhadas pelo espaço aberto, recontam contos populares inspirados a partir das pesquisas de Ricardo Azevedo e Marina Colasanti. Tem rei, tem violeiro, tem a Noite em seu cavalo vindo buscar a lua, aventuras recheadas de espertezas e encantamentos. Histórias vindas do tempo do não tempo para esse nosso tempo.

Data: Dias 22 e 23/11, sexta e sábado, das 15h30 às 17h30

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de inscrição, senhas e ingressos.

bate-papo

Mukanda Tiodora – Narrativas negras em quadrinhos

Com Marcelo D’Salete.

Marcelo D’Salete é um quadrinista, ilustrador e professor. É mestre em história da arte pela Universidade de São Paulo. No encontro Mukanda Tiodora – Narrativas negras em quadrinhos, D’Salete abre uma conversa sobre quadrinhos a partir dos últimos livros publicados, culminando no mais recente Mukanda Tiodora, livro premiado com o Grampo de Ouro, HQMix Jabuti em 2023.

Data: Dia 22/11, sexta, das 14h às 15h30.

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de inscrição, senhas e ingressos.

lançamento Edições Sesc e bate-papo

“Graciliano: romancista, homem público, antirracista”

Com Edilson Dias de Moura.

O livro teve origem na pesquisa de doutoramento de Moura, que, ao mesclar análise literária, consulta documental e história, fez descobertas sobre o escritor, chegando a um estudo inédito sobre como a postura política de Graciliano Ramos em sua vida pública teve influência direta na produção de seus romances.

Data: Dia 22/11, sexta, das 15h45 às 16h45

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de inscrição, senhas e ingressos.

bate-papo

O Futuro é e será Ancestral

Com Eliane Potiguara

A escritora Eliane Potiguara faz um bate papo com o tema O Futuro é e Será Ancestral, com base nos livros infantis e textos, pensamentos e poesias em antologias nacionais e internacionais que publicou ao longo dos seus mais de 40 anos de carreira. Acaba de lançar seu oitavo livro” O Vento espalha minha voz originária”.

Data: Dia 22/11, sexta, das 17h às 18h30

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de inscrição, senhas e ingressos.

show

Tiganá Santana

Apresentação do disco “Caçada Noturna”. Participação de Cidinha da Silva.

Com sua voz e presença poética, Tiganá conduz o público por uma jornada musical que revela a profundidade de sua arte e contará com a participação da escritora Cidinha da Silva. Tiganá Santana – Voz e Guitarra; Junior Costa – Guitarra; Sebastian Notini – Percussão. Participação da escritora Cidinha da Silva.

Data: Dia 22/11, sexta, às 20h30

Classificação indicativa: 14 anos.

Ingressos/Inscrição: R$ 60(inteira), R$ 30(meia) e R$18(credencial plena). Venda de ingressos online a partir de 12/11 e presencial nas bilheterias Sesc a partir de 13/11, às 17h.

lançamento de livro e bate-papo

“Mares Agitados: na periferia dos anos 1970”

Com Mazé Torquato Chotil.

Mazé Torquato Chotil é jornalista e autora. Doutora (Paris VIII) e pós-doutora (EHESS), nasceu em Glória de Dourados-MS, morou em Osasco por mais de 10 anos e vive em Paris desde 1985. Em Paris, trabalha na divulgação da cultura brasileira, sobretudo a literária e escreve para a imprensa brasileira e sites europeus.

Tem 13 livros publicados (cinco em francês). Em Mares agitados: na periferia dos anos, a autora narra a história pincelando cores das vivências da personagem em Osasco no final dos anos 1970, e do que ela não viu acontecer naquele período, quando o país vivia sob ditadura.

Data: Dia 23/11, sábado, das 11h30 às 12h30

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de inscrição, senhas ou ingressos.



bate-papo

Já estamos no mundo distópico?

Com Fábio Cabral, Nazura e Rodrigo Candido. Mediação: Enevoada Milena.

O encontro gira em torno da análise crítica de aspectos da realidade atual que lembram cenários distópicos de ficção. Questões como vigilância em massa, desinformação, crises climáticas e desigualdade social, serão debatidas, questionando se já vivemos em um mundo onde muitos dos alertas distópicos estão se tornando realidade. A troca de ideias aborda até que ponto nossas sociedades se aproximam dessas narrativas e como podemos considerar e responder a esses desafios para evitar a intensificação de futuros sombrios.

Data: Dia 23/11, sábado, das 14h às 15h30.

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de inscrição, senhas ou ingressos.

bate-papo

Pensando outros futuros para além da distopia

Com Thiago Ora e Afrofuturas. Mediação de Levi Kaique.

A conversa enfatiza a importância de construir visões mais otimistas e plurais, onde a colaboração, a sustentabilidade e a justiça social moldam futuros possíveis, desafiando a abordagem sombria que dominam tantas narrativas.

Data: Dia 23/11, sábado, das 16h às 17h30

Local: Teatro Municipal de Osasco Glória Giglio

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de inscrição, senhas ou ingressos.

slam

Noiz na Voz: SlamOz convida Slam DiVersos

Encontro e batalha de poesias da Zona Oeste, com o Slam DiVersos, coletivo que inovou o formato de batalhas de poesia, trazendo uma nova proposta para a cena.

Data: Dia 23/11, sábado, das 17h45 às 18h45.

Classificação indicativa: Livre.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de inscrição, senhas ou ingressos.

espetáculo literomusical

Solidão no Fundo da Agulha

com Ignácio de Loyola Brandão e Rita Gullo

Uma viagem pelas memórias de um escritor com muita história para contar. Temas marcantes como Valsinha (Chico Buarque e Vinícius de Moraes), Patricia (Dámaso Pérez Prado) e muitos outros ganham novo contexto ao vivo e permeados por lembranças. Com Ignácio de Loyola Brandão – textos, Rita Gullo – voz, Webster Santos – violão.

Data: Dia 23/11, sábado, 19h

Classificação indicativa: 12 anos.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Retirada de ingressos a partir das 11h, do dia 23/11.