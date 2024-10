“Sesc no Parque” Um Domingo de Cultura, Esporte e Diversão no Parque Província de Treviso

No próximo dia 27 de outubro, o Sesc São Caetano promove mais uma edição do projeto Sesc no Parque, que trará uma programação especial com atividades culturais e esportivas gratuitas para todas as idades. O evento acontece no Parque Província de Treviso, das 9h às 13h, com atrações circenses, oficina para a primeira infância e recreação esportiva.

Localizado na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 83, Bairro Fundação, conta com uma diversidade de espaços ao ar livre. O local é ideal para atrações voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida.

A manhã inicia com um leque de atividades esportivas e recreativas para quem deseja movimentar o corpo e se divertir. Esportes com bolas, raquetes, cordas, jogos e brincadeiras estão entre as atividades que visam promover a integração, o lazer e o bem-estar de toda a comunidade. A programação é voltada para todas as idades e acontece das 9h às 13h

Para as crianças, a Cia Bambuzal traz o poético e sensível “Jardim das Palavras”. Esta companhia de artistas educadores cria espaços lúdicos que unem arte e natureza, proporcionando momentos de imaginação e expressão para o público infantil. Com diversas atividades, como música, circo e literatura, o Jardim das Palavras vai encantar as famílias presentes. Das 10h às 13h

A manhã finaliza com uma embarcação inusitada de palhaços piratas em “Navegantes”, da Rué La Companhia. Com um mapa misterioso em mãos, esses piratas partem em busca de um tesouro e convidam o público para embarcar nessa aventura. A tripulação passará por ilhas peculiares, como a Ilha Malabarística, a Ilha Mística e a Ilha das Acrobacias, envolvendo a plateia em um espetáculo repleto de humor, malabarismos e música. Das 11h às 12h

SERVIÇO:

Sesc no Parque

Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 83 – Fundação – São Caetano do Sul

Dia 27 de outubro, das 9h às 13h

Recomendação etária: Livre

Ingressos: Grátis, sem necessidade de retirada de ingressos

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Horário de atendimento do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11h às 20h, sábados e feriados, das 9:00 às 17:30.

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br