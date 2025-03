Sesc Mogi das Cruzes terá show da banda Monny e os Marianos

Monny e os Marianos

Dia 13/3, Quinta, das 20h às 21h15, Grátis

Para continuar celebrando o mês da mulher no Sesc Mogi das Cruzes, a banda Monny e os Marianos traz uma experiência única com um repertório que celebra as vozes do Rock Nacional e Internacional.

A cantora Monny Mariano, natural de Mogi das Cruzes (SP), conta que se apaixonou pela música quando viu um tio tocando teclado. Aos 08 anos ganhou o instrumento e foi estudar música, mas sua formação tem também muito do autodidatismo, que inclui tirar inspiração da própria vida e seus autos e baixos.

Classificada no Programa Canta Comigo, após uma incrível interpretação de ‘Piece of My Heart’, de Janis Joplin, em 2024, a cantora paulista ficou nacionalmente conhecida e segue seu trabalho autoral junto a banda Monny e os Marianos. No show dessa quinta, o público vai conferir o repertório composto de músicas que transitam entre os anos de 1960 a 2010, com nomes como Janis Joplin, Heart, Evanescence, Rita Lee, Pitty, Cássia Eller, Marjorie Estiano, Pato Fu, entre outros.

Conheça outras programações em curso até domingo, 16 de março

Música/Show

Cavalo e Panda

Instrumental

Dia 16/3, Domingo, 16h, 12 anos + Grátis

O Cavalo Beats e o Panda Sax formam uma dupla de música instrumental “animal” e no mínimo inusitada. Formada em 2012, em São Paulo, com uma proposta diferente, a dupla visa levar música de qualidade e um espetáculo com encenação, comédia e interação com o público. A dupla começou nas ruas de São Paulo para participar do

processo de democratização da cultura, em uma das capitais mais artísticas do mundo. Foi nesse contexto da arte urbana e de contato com as diferentes pessoas, que as personalidades únicas do Cavalo Beats e Panda Sax foram moldadas. Os músicos que tocam usando máscaras de animais conquistaram público em todas as regiões brasileiras, com shows em mais de 100 cidades de 13 estados. Para além das fronteiras, a banda se apresentou em Lima no Peru e em 7 cidades da Itália. Venha conferir!

Teatro/Espetáculo

O menor teatro d`Ilhabela

Cia Óia o tamanho de Mim

Dias 13 e 14/3, quinta e sexta, das , Livre, Grátis

Uiara realiza há 10 anos o Tributo a Cássia Eller, em homenagem a uma das artistas mais viscerais da música brasileira. No show, interpreta canções imortalizadas na voz desta multi-instrumentista carioca, que fez uma grande revolução na MPB nas duas décadas de sua carreira.

Uiara Leiggo é cantora e compositora. Artista nascida em Macaé/RJ, há 10 anos na estrada, tem 2 álbuns lançados e 5 singles em plataformas digitais, representa a nova geração de compositoras da música brasileira. A cantautora vem propor um universo de criação sem regras, ligados a liberdade de criação e de expressão filosófica.

Com canções reflexivas e de autoconhecimento, Uiara expõe em suas letras dramas de personagens reais para potencializar o debate sobre intolerâncias, conscientização individual e coletiva. Pelo Brasil, já se apresentou em palcos sagrados: fez participação especial no show de Emmerson Nogueira no Vivo Rio e ainda no Rio de Janeiro passou pelo Beco das Garrafas e Parque das Ruínas.

Cantou em vários festivais da canção como o Festival Nacional da Canção – FENAC, Festival da Canção de Mogi das Cruzes (SP), Festival Expressão Livre de Monte Sião (MG) e o 4o Terreiradas Culturais de Fortaleza (CE). Em São Paulo fez parte da programação da SIM SP 2018 e 2019, cantando no Jazz nos Fundos e na Casa de Francisca.



Teatro Infantil

Quase de verdade

Da obra de Clarice Lispector, Com Cia. Los Lobos Bobos

De 08/3, sábado, às 16h . Livre . Grátis

Prêmio APCA de melhor peça-filme em 2022

Este espetáculo é uma aventura muito bem latida pelo cachorro Ulisses para Clarice, sua dona que compreende o significado de seus latidos e escreve tudo. O sabido e afetuoso cachorro conta o que está rolando lá no quintal do vizinho. Ulisses, é muito observador, tem olhar de gente de verdade e descobriu que da união entre o sentimento de inveja e as ideias de más companhias só sai fruto ruim. Foi o que ele viu acontecer com uma grande Figueira que dividia o belo e fértil terreno perto de sua casa, onde havia galos, galinhas, pintinhos e minhocas.

O cão Ulisses e as galinhas desta história, como os bichinhos que povoam os demais livros infantis de Clarice Lispector, foram realmente parte de sua vida, nas diferentes casas em que morou no Brasil, na Itália, na Suíça e na Inglaterra. É muito interessante como Clarice aborda numa história para crianças as lutas das classes trabalhadoras, através de uma lúdica analogia em que uma figueira opressora explora o trabalho das galinhas. Esse universo infanto-juvenil, transborda para o universo adulto, pois, cada idade terá sua leitura, deleite.

Oficinas e Vivências

Meu Brincar Pode Tudo

Com Coletivo Brincá

Dias 08 e 09/3, Sábado e Domingo, das 10h às 12h e das 14h às 16

Grátis – Distribuição de senhas 30 minutos antes do início da atividade.

A partir de 06 anos

Propondo um circuito corporal desafiador com suporte ao desenvolvimento do “olhar” dos acompanhantes, a proposta é incentivar as crianças a romperem barreiras e confiarem em seus corpos. Os materiais que utilizaremos serão: Túnel de tecido, Gangorra Pickler, Triângulo Montessoriano, Mini Tramp entre outros, com texturas e dificuldades diferentes.

Mediação literária de livro imagem – Imagens que contam histórias

De 08 a 30/3, sábados e domingos, das10h às 12h e das 13h30 às 16h30

Livre – Grátis

O que um livro imagem pode contar? Quantas e quais histórias as ilustrações carregam nas páginas? Quais os limites (eles existem?) da imaginação ao observamos um livro composto, majoritariamente, por imagens? Estas inquietações movem a proposta da mediação: tecer, de forma sensível e poética o olhar para a leitura do livro imagem junto aos leitores que se aproximarem para acessar os livros.

Técnicas de Relaxamento

Com Zuleide Padija

De 08 a 29 de março, Sábados, das 10h às 11h,

12 anos, Grátis, Senhas de participação 01 hora antes da atividade

Práticas Corporais Terapêuticas que ajudam a aliviar as tensões musculares de forma natural e consciente, ativando o processo fisiológico de distensão e contração muscular que irá ajudar a promover um bem-estar, melhorando a qualidade de vida.

Yoga Integral

Melissa Rodrigues Crepaldi

De 09 a 23 de março, Domingos, das 10h às 11h

12 anos, Grátis, Senhas de participação 01 hora antes da atividade

O Yoga Integral combina exercícios de respiração(pranayama), posturas (ásanas) e meditação/relaxamento (dharana e dhyana) como uma maneira de elevar o nível da consciência e atingir todas as áreas do ser. Sua prática garante o bem-estar físico e mental.

Brinquedo óptico: faça seu tambor giratório

com Eric Fonseca, educador em tecnologias e artes

Dias 08/3 e 09/3, sábado e domingo, das14h às 17h

De 10 a 15 anos, Grátis, Senha de Participação 30 minutos antes da atividade

As pessoas participantes são convidadas a criar um brinquedo de ilusão de ótica conhecido como praxinoscópio, que foi um dos precursores do cinema de animação. Através de um tambor giratório, espelhos e desenhos, as crianças construirão um brinquedo que simula o movimento de imagens que estão paradas

Clube da Horta

Com Helena Ronchi

Dias 08 e 22/3, sábados, das 14h às 16h30

12 anos, Grátis, Senha de Participação 30 minutos antes da atividade

Venha fazer parte do nosso Clube da Horta e conheça os processos da produção de hortaliças como planejamento, preparo da terra, adubação, plantio e rega. As pessoas participantes podem realizar a colheita dos produtos na horta do Sesc Mogi das Cruzes, como ervas, temperos, verduras e as PANC.

Botânica para crianças

Com Cabe o Mundo na Minha Horta

Dias 09/3, sábado, das10h às 12h ou das 14h às 16h

A Partir de 7 anos, Grátis, Senha de Participação 30 minutos antes da atividade

Em um primeiro momento, vamos conhecer as diferentes partes das plantas: raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Teremos brincadeiras relacionadas a cada órgão vegetal e, ao final da oficina, as crianças produzirão um quadrinho da natureza com elementos coletados.

Com Marina Pedrosa e Camila Xavier, educadoras ambientais da iniciativa Cabe o Mundo na Minha Horta, que busca o encantamento das pessoas com a Natureza, a partir de hortas pedagógicas e oficinas sobre meio ambiente, cultura popular, educação alimentar e fazer manual.

Sesc Mogi

Rua Rogério Tácolla, 118 – Socorro – Mogi das Cruzes – SP