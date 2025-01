Sesc Itaquera terá show gratuito de Di Ferrero no aniversário de São Paulo

No dia 25 de janeiro, feriado do aniversário de São Paulo, o público do Sesc Itaquera poderá conferir o show do cantor Di Ferrero, gratuitamente, sem necessidade de retirada de ingressos. O show faz parte da turnê Outra Dose Tour, que contém músicas de seu mais recente álbum solo, intitulado ‘🙁 Uma Bad, Uma Farra 🙂‘, e que irá circular o Brasil em 2025.

Os sucessos recentes, como a versão da música Aonde Quer Que eu Vá, dos Paralamas do Sucesso, se unem aos clássicos do NX Zero como Cedo ou Tarde e Razões e Emoções, nesta apresentação que promete agitar o público do Sesc Itaquera. Com 20 anos de trajetória na música, Di Ferrero coleciona sucessos em sua carreira solo e na banda NX Zero, alcançando o topo das paradas musicais do país sete vezes.

No palco do Sesc Itaquera, Di Ferrero se une à sua banda, formada por Ricky Machado na bateria, Bruno Genz na guitarra e Johnny Bonafé no baixo, apresentando o show que já foi sucesso em várias cidades do Brasil.

Serviço: Di Ferrero

25/1/2025, sábado às 15h

Local: Palco da Praça da Orquestra

Grátis

Livre

Não há necessidade de ingressos

Mais informações: sescsp.org.br/unidades/itaquera

Sesc Itaquera

Endereço: Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

Funcionamento: Quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h

Informações: (11) 2523 9200

Acesso: Grátis

Estacionamento: 1.060 vagas

quarta a sábado: R$ 6,00 (credencial plena) e R$ 12,00 (demais públicos)

domingos e feriados: R$ 12,00 (credencial plena) e R$ 24,00 (demais públicos)