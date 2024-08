Sesc Ipiranga recebe temporada de teatro infantil  

De 11/8 a 29/9, domingos às 11h, o teatro do Sesc Ipiranga recebe temporada do espetáculo infantil Maria e os insetos. A peça retrata a história de Maria Sibylla Merian, uma das primeiras naturalistas a observar insetos diretamente e desenvolver estudos sobre esses seres, que combinou ciência e arte para se tornar uma das maiores ilustradoras científicas de todos os tempos.

Maria e os Insetos é o segundo espetáculo da trilogia Mulheres e Ciência, na qual a Companhia Delas, formada apenas por atrizes, conta para crianças e adultos histórias de vida de mulheres que mudaram o curso da ciência. A história aborda temas como determinação, coragem e persistência.

Maria Sibylla Merian,ainda muito jovem, demonstrou interesse por investigar insetos e dedicou a vida aos estudos desses seres e suas metamorfoses. O padrasto ensinou-a a pintar, habilidade que ela usou para ilustrar os diferentes estágios da vida de seus insetos favoritos. Seu olhar e paciência em acompanhar o processo de metamorfose das borboletas revolucionou a maneira como esses animais foram compreendidos.

Ficha Técnica:

Direção: Thaís Medeiros

Dramaturgia Original: Fernanda Castello Branco, Julia Ianina, Paula Weinfeld e Thaís Medeiros

Elenco: Fernanda Castello Branco, Julia Ianina e Paula Weinfeld

Direção de Arte: Mira Haar

Iluminação: Wagner Freire

Trilha Sonora Original: Arthur Decloedt

Preparação Corporal: Mauricio Flórez

Consultora em Biologia: Elaine Machado

Vídeo Metamorfose: Cia. Pavio de Abajour

Aderecista: Carlos Rebecca

Flipbook: Victor Merseguel

Design imagens Flipbook: André Catoto

Modelagem e Costura: Ateliê Judite de Lima

Adereços cabeça: Fabio Namatame

Pintura Piso: Fábio de Souza

Design Painel: Lorota

Design reproduções: Lilian Citron

Reproduções estudos: Theo Haar de Souza

Cenotécnico: Mateus Fiorentino Nanci

Contra-regra: Lucas Luciano

Operação de Luz: Sylvie Laila

Sons da floresta: Luisa Puterman – Projeto Sonora – MIHNA (Museu Imaginário de História Natural da Amazônia)

Voz: Juliana Perdigão

Operação de Som: Samuel Gambini

Fotografia: Ligia Jardim

Produção Executiva, Coordenação e Administração: Cecília Magalhães

Produção Geral: Conjunto da Obra Produções Artísticas e Culturais

Idealização: Companhia Delas de Teatro



Serviço:

Teatro | Maria e os insetos

Com a Companhia Delas

De 11/8 a 29/9, domingos às 11h.

Classificação: Livre. Duração: 60 minutos

A sessão do dia 11/8 será gratuita, compondo o Festival Mesa Brasil. A retirada de ingressos para essa sessão será online , a partir do dia 8/8, quinta, às 17h. 4 ingressos por pessoa.

Sessão com acessibilidade em Libras 29/9

Ingressos: disponíveis no portal ou pessoalmente nas unidades do Sesc São Paulo. Valores: R$40,00 (inteira), R$20,00 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$12,00 (credencial plena) e gratuito para crianças de até 12 anos.

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000