Sesc Flamengo retorna à Superliga com desafio diante do Sesi Bauru

Na próxima sexta-feira, dia 14, às 21h, o Sesc Flamengo retorna à quadra para enfrentar o Sesi Bauru, em uma partida fora de casa que marca a retomada da Superliga feminina de vôlei após uma pausa de uma semana dedicada à Copa Brasil. Este encontro será um duelo significativo, pois o Sesc Flamengo busca reverter os resultados negativos obtidos contra as mesmas adversárias na temporada atual.

O Sesc Flamengo, atualmente posicionado em 6º lugar na classificação da Superliga com 33 pontos, está determinado a conquistar uma vitória que não apenas soma pontos, mas também iguala a contagem com o Sesi Bauru, que ocupa a 5ª posição com 36 pontos. O time carioca já enfrentou o Sesi Bauru em duas ocasiões nesta temporada, sendo derrotado tanto no primeiro turno quanto nas quartas de final da Copa Brasil.

A central Juju destacou a importância do período de treinamento durante a pausa, ressaltando que foi um momento crucial para ajustes e correções das falhas observadas nas últimas partidas. “A pausa foi extremamente benéfica para focarmos em melhorias necessárias. Estamos mais alinhadas e preparadas para as diversas situações que encontraremos nas próximas rodadas. Enfrentaremos equipes de alto nível, como o Sesi Bauru, e precisamos dar nosso máximo. A Superliga é longa e repleta de desafios; por isso, devemos aprender com cada jogo para nos aprimorarmos sempre”, afirmou Juju ao setor de comunicação do Sesc Flamengo.

O Sesi Bauru se apresenta como um forte adversário nesta competição, tendo sido vice-campeão da Copa Brasil ao ser derrotado pelo Osasco São Cristóvão Saúde na final, em um jogo acirrado que terminou em 1 set a 3. As jogadoras do time baruense demonstraram um desempenho notável na competição, com quatro atletas figurando entre as dez maiores pontuadoras da Copa Brasil.

Com essas dinâmicas e expectativas elevadas, o encontro promete ser um teste importante para ambas as equipes na sequência da Superliga feminina.