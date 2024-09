Sesc e MDDF Santo André levam brincadeiras e atividades físicas para o Conjunto Prestes Maia

Moradores do Conjunto Prestes Maia, que integra prédios residenciais na Vila Aquilino, em Santo André, terão um domingo recheado de brincadeiras e atividades físicas neste 22 de setembro. Das 9h às 16h, a rua Capixingui será beneficiada com ações da Semana Move, campanha latino-americano que incentiva a população sobre os benefícios de se ter uma vida ativa e saudável.

As atividades serão realizadas pelo Sesc Santo André, em parceria com o coletivo MDDF (Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores de Favelas de Santo André). Como parte da Semana Move, criada desde 2013 para oferecer diversas ações gratuitas, há ainda a iniciativa Move Comunidade, cujo objetivo é levar brincadeiras e atividades físicas e esportivas pelas ruas das cidades brasileiras.

Na rua Capixingui, os munícipes poderão se divertir com atividades e brincadeiras que incluem carrinhos de rolimã, “jogos do ratinho”, mesas de futebol de tampinha, bolas de queimada de espuma, jogos de taco com bolinhas, kits com bolinhas de gude, piões tradicionais, pião de CD, bambolês, cordas e bolas de futebol. Após o término das atividades, o Sesc Santo André doará todos os materiais ao MDDF Santo André, permitindo que a instituição possa levar essas atividades para beneficiar moradores de outras comunidades do município.

Campanha Move – O projeto surgiu inspirado pela MOVE Week, organizada pela ISCA (International Sport and Culture Association), que promove o Esporte para Todos e atividades físicas. No Brasil, a iniciativa se consolidou após 2016, quando diversos parceiros, entre eles o Sesc, apoiaram a campanha para incentivar a prática de atividades físicas e esportivas em todo o país.

A programação envolve aulas abertas, oficinas, caminhadas, circuitos esportivos e competições, visando fomentar a integração social por meio do esporte e da recreação, combater o sedentarismo e ampliar a parceria de organizações públicas e privadas para fortalecer e expandir essa iniciativa.