Sesc Belenzinho recebe Ego Kill Talent

A banda apresenta performances marcadas pela troca de instrumentos entre os integrantes. Em 2023, o grupo fez uma turnê pelo Brasil com a banda Evanescence, já com a sua nova formação Emmilly Barreto (vocais), Miguel “Niper” Boaventura Júnior (guitarra e baixo), Raphael Miranda (bateria) e The Van Der Loo (guitarra e baixo), nesse show terá o repertório do seu último EP Call Us By Her Name, além das músicas dos primeiros 2 discos da banda Ego Kill Talent e The Dance Between Extremes.

A Ego Kill Talent foi fundada no final de 2014 por integrantes de várias bandas brasileiras, como Udora, Sepultura, Reação em Cadeia e Sayowa. Mas, foi em 2015 que saiu o primeiro EP, Sublimated, da banda formada por Theo Van Der Loo (baixo e guitarra), Jean Dolabella (bateria e guitarra), Raphael Miranda (bateria, baixo e guitarra), Niper Boaventura (guitarra e baixo) e Jonathan Dörr (vocalista).

A Ego Kill Talent tem feito coisas incríveis ao longo dos anos: eles já fizeram turnês com Metallica, Foo Fighters, Queens of the Stone Age, System of a Down, Greta Van Fleet, Shinedown e Within Temptation, tocaram em grandes festivais, como Rock Am Ring, Rock Im Park, Hellfest, Rock In Rio Lisboa, Rock In Rio Brasil, Download Paris, Lollapalooza Brasil, Lollapalooza Chile, Aftershock, Louder Than Life e muitos outros.

EGO KILL TALENT

Dia 8 de março de 2024. Sexta, 20h30

Local: Comedoria (500 lugares)

Valores: R$ 50 (inteira); R$ 25 (Meia entrada), R$ 15 (Credencial Sesc)

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

sescsp.org.br/Belenzinho

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 5,50 a primeira hora e R$ 2,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 12,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional.