Sesc Belenzinho apresenta Brisa Flow

A cantora Brisa Flow apresenta-se no Teatro do Sesc Belenzinho no dia 16 de agosto, sexta, às 21h. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

A artista apresenta nesse show o álbum Janequeo, no qual mistura rap com outras vertentes da música eletrônica e de raízes originárias, a artista fala de amor, coragem e autonomia, terceiro álbum da carreira. O show também terá uma performance de abertura de Jacy Guarani e Ian Wapichana.

Brisa de La Cordillera é uma cantora marrona que mistura seu rap com cantos ancestrais, jazz, eletrônico e neo soul. A artista, mais conhecida como Brisa Flow, é artista transdisciplinar, que trabalha com linguagens musicais. Atua no cenário artístico como cantora, produtora musical, performer e pesquisadora. Constrói arte a partir da vivência de seu corpo no mundo, criando caminhos que desprendam das amarras da colonialidade. Sua música é um encontro com as energias da Terra. Desenvolve estéticas artísticas pela prática e pesquisa do canto que tece memórias e futuros originários. Também é arte educadora licenciada em Música. MC da cultura Hip Hop e filha de artesãos araucanos, pesquisa e defende a música indígena contemporânea, a arte dos povos originários e o rap como ferramentas necessárias para combater o epistemicídio.

Criada em Minas Gerais, Brisa, recebeu influências desde criança da música e cultura dos povos andinos através dos seus pais artistas chilenos. Iniciou a sua carreira no Hip Hop em Belo Horizonte frequentando batalhas de rap. Sua música traz mensagens sobre sua vivência de mulher ameríndia periférica na América Latina.

Newen, o primeiro disco da cantora, lançado em 2016, significa força na língua nativa do povo mapuche. A obra musical esteve entre os 20 melhores discos do ano selecionados pelo Estadão. Recebeu o prêmio Mulheres Inspiradoras pelo site Olga.

Já o segundo disco lançado em 2019, foi Selvagem Como o Vento. O disco esteve em listas da Redbull e Genius como os melhores 50 discos da Música Brasileira em 2019. Com destaque para a música Fique Viva, que fez parte da trilha sonora do filme Bagdá.

Janequeo,dirigido pela própria cantora, as músicas contam com produções que misturam rap com outras vertentes eletrônicas e de raízes originárias. O disco tem participações nacionais, como Ian Wapichana, Sodomita, Monna Brutal e Victor Prado, e internacionais, como Aby Llanque e Tidus.

Serviço

Show: Brisa Flow

Dia 16 de agosto de 2024. Sexta, às 21h.

Valores: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18,00 (Credencial Sesc).

Ingressos disponíveis somente nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

sescsp.org.br/Belenzinho

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)