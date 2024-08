SESC apresenta programação especial para 3ª edição da FLIRP

A terceira edição da FLIRP (Feira Literária de Ribeirão Pires), que homenageia o escritor paraibano Ariano Suassuna, receberá programação especial do SESC, que prometo agitar o evento com oficinas, apresentações musicais e teatro. A ação ocorre nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, no Paço Municipal de Ribeirão Pires, com entrada solidária, com doação de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet.

Dentre as atividades disponibilizadas pelo SESC, a Cia do Liquidificador se apresentará nos dois dias de feira, das 13h às 15h50, e promete apresentar seu varal com diversos títulos de cordel. “O Poder das Plantas nas Curas das Doenças” e “As Aventuras do Pavão Misterioso” são alguns dos livretos que estarão à disposição dos visitantes.

Já a Cia Circo de Trapo deve preparar uma atividade bem lúdica para quem estiver na FLIRP. Com um rio de tecido e livros adaptados para pescaria, as crianças e seus familiares são convidados a participar da brincadeira de pescar os volumes infantis. Tudo acontece com o auxílio de mediadoras da companhia, que compartilham a leitura com as pessoas que participam da brincadeira.

Referência nacional em teatro popular de bonecos, o Grupo Teatro de Mamulengo do Mestre Valdeck de Garanhuns também tem lugar garantido na FLIRP. Criada em 1986, a trupe vai levar seus bonecos para contar história de Simão e o Boi Pintadinho. O grupo se apresentará no sábado, das 15h às 16h.

A FLIRP – Com homenagem ao escritor paraibano Ariano Suassuna, a terceira edição da FLIRP ocorrerá nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, no Paço Municipal de Ribeirão Pires, das 10h às 19h. A entrada é gratuita e solidária.

Mesas literárias, editoras e escritores independentes também prestigiarão o evento, que se consagrou como uma das feiras literárias mais importantes do Estado de São Paulo. Nesse ano, por exemplo, a curadoria da FLIRP está sob responsabilidade do neto de Graciliano Ramos, Ricardo Ramos Filho, também presidente da UBE (União Brasileira dos Escritores).