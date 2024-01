Servidores estaduais da ativa devem fazer recadastramento e prova de vida

O Governo de São Paulo regulamentou nesta semana as regras para recadastramento cadastral e prova de vida dos servidores estaduais civis e militares ativos. Os processos foram modernizados pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, com regulamentação da Secretaria da Casa Civil, e devem ser feitos em ambiente digital, por meio do app SOU.SP.GOV.BR, até o dia 17 de março.

O recadastramento digital é obrigatório para servidores civis e militares ativos – ainda que afastados ou licenciados – da Administração Direta, Autarquias, inclusive as de regime especial e Fundações do Governo de São Paulo. A atualização cadastral deve ser feita preferencialmente por meio do SOU.SP.GOV.BR, mas também está disponível no site https://recad.sp.gov.br/ .

A prova de vida também é exigida de forma compulsória aos servidores estaduais ativos e está disponível no aplicativo SOUSP.GOV.BR. Para aposentados e pensionistas do Governo de São Paulo, a prova de vida continua sendo exigida no mês de aniversário.

Embora recomende o recadastramento e a prova de vida nos meios digitais, o Governo de São Paulo vai oferecer suporte presencial para a realização do recadastramento nas unidades setoriais e subsetoriais de recursos humanos.

Disponível nas plataformas Android e iOS, o SOU.SP.GOV.BR oferece funcionalidades como demonstrativos de pagamento, carteirinha do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), perícias, comunicação de ausência médica, além da realização da prova de vida de aposentados e pensionistas da São Paulo Previdência (SPPREV).