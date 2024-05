Serviços online da Prefeitura de Nova Odessa voltam ao ar; veja novos links

A Prefeitura de Nova Odessa comunica a todos, através da sua Diretoria de Tecnologia da Informação, que nesta terça-feira (28/05), por volta das 18h, todos os serviços online interrompidos por problemas técnicos em 21/05 já haviam sido restabelecidos, com os seguintes endereços (links):

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ISSWeb

IPTU

CERTIDÕES

Segundo a TI, neste primeiro momento, é de suma importância que os contribuintes façam a conferência dos dados, dentro do sistema de NFS-e e sistema ISSWeb (escrituração de notas de serviços tomados).

Isto porque, devido à interrupção não esperada nos servidores de sistemas da Prefeitura, ocorreu a perda de dados dos dias 19/05 e 20/05. Por isso, caso algum prestador tenha emitido NFS-e nestas duas datas mencionadas, tais notas foram perdidas e devem ser refeitas.

O mesmo problema pode ter ocorrido para quem escriturou Notas de Serviços tomados.

As notas que devem ser refeitas serão emitidas com data de emissão atual, mas o contribuinte pode mudar a data de competência da nota, conforme o passo-a-passo. (instrução de data de competência no minuto 3:00 do vídeo abaixo)

A Diretoria de Tecnologia da Informação lamenta todo o transtorno ocorrido e ressalta que vem atuando junto aos gestores municipais e fornecedores de sistemas e ferramentas digitais para que tal interrupção não ocorra novamente.

Mais informações serão divulgadas assim que disponíveis.