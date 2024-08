Serviços de streaming de filmes e séries já fazem parte do orçamento de 79% dos brasileiros

Os gastos com filmes e séries assumiram um protagonismo diferente no orçamento brasileiro, como revela pesquisa inédita realizada pela Serasa. Em média, o brasileiro já assina duas plataformas de streaming, com despesas de até R$100 por mês.

Produzido pelo Instituto Opinion Box, o levantamento permite saber que 63% dos consumidores estão preocupados com os gastos crescentes com serviços de streaming e, talvez por isso, 51% admitem compartilhar assinaturas com amigos e familiares a fim de economizar.

Como rever serviços e economizar

“O brasileiro está reduzindo o gasto com TV por assinatura para contratar vários serviços de uma só vez. Porém, com tantas inovações e reajustes dos preços, é necessário traçar estratégias para que os gastos com esse lazer não virem um peso no orçamento familiar”, alerta Thiago Ramos, especialista em educação financeira da Serasa.

A influenciadora e educadora financeira Camila Azevedo sugere um planejamento para quem não quer abrir mão dessa deliciosa mudança cultural. “Crie um calendário de estreias, faça maratonas de episódios das séries e compare os valores das assinaturas”, sugere Camila, que produziu o vídeo “7 dias para rever streamings” , disponível no Instagram, TikTok e Kwai da Serasa.

Por que cinemas perdem espaço

A pesquisa também demonstra que 7 em cada 10 brasileiros admitem estar reduzindo de forma ainda mais veloz a frequência às salas de cinema, trocando uma despesa pela outra. Entre os principais motivos da preferência pelos streamings, segundo o levantamento, aparecem a facilidade e o conforto de ver filmes em casa (39%) e o aumento dos custos para a experiência de ir a uma sessão no cinema (37%), que costuma envolver o ingresso, deslocamento, alimentação e outras despesas.