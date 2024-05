Serviços de empregabilidade e empreendedorismo da capital não terão atendimento nos dias 30 e 31 de maio

Os serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) da Prefeitura não terão expediente na quinta-feira (30) e na sexta-feira (31), em decorrência do ponto facultativo de Corpus Christi. A data é relacionada à crença católica em homenagem à eucaristia, uma forma de relembrar a morte e ressurreição de Cristo. As alterações seguem o Decreto nº 63.111 publicado no Diário Oficial da Cidade, que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

O atendimento do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo e da Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento voltam ao normal na segunda-feira (3), das 8h às 17h. As unidades Vergueiro e Cachoeirinha do Teia, respectivamente nas regiões central e Norte, funcionam normalmente no sábado (1º).

Durante todo o mês de trabalho estão sendo oferecidas diversas oportunidades pelo Cate e outros programas da Prefeitura. As inscrições para participar de processos seletivos e concorrer a vagas de emprego no Cate podem ser feitas por meio deste Link. Além disso, é possível conferir e realizar inscrições para as atividades da rede de coworking Teia por meio do Sistema Ade Sampa.