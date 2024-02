Serviços de Desenvolvimento Econômico e Trabalho não estarão disponíveis durante o Carnaval

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho informa que, em virtude ao ponto facultativo de Carnaval, previstos no Decreto de nº 63.111, de 29 de dezembro de 2023, os serviços do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, as redes de coworkings Teia e os postos da Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento não prestarão atendimentos na segunda-feira (12) e terça-feira (13). O atendimento será retomado na Quarta-feira de Cinzas (14) a partir das 12h.

A unidade Teia Cachoeira permanecerá fechada de 10 a 13 de fevereiro, voltando a operar às 12h do dia 14 de fevereiro. Já as unidades Teia Centro, Taipas, Perus e Lapa permanecerão fechadas até o dia 15 de fevereiro.

Serviço:

Agendamento

Central 156

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal

Habilitação do Seguro-Desemprego

Formalização para o MEI — Microempreendedor Individual

Unidades do Cate, das 8h às 17h (sem atendimento nos dias 12, 13 e até às 12h do dia 14)

Zona Central

Cate Central — Av. Rio Branco, 252

Cate Central — Av. Rio Branco, 252 Zona Sul

Cate Interlagos — Av. Interlagos, 6122

Cate Jabaquara — Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate Cidade Ademar — Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros — Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro — Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Capela do Socorro — Rua Cassiano dos Santos, 499

Cate Ipiranga — Rua Breno Ferraz do Amaral, 425

Cate Campo Limpo — Av. Giovanni Gronchi, 7143 — 4º andar – Vila Andrade

Cate Pirituba – Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990

Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808

Cate Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300 (Atendimento Suspenso)

Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111

Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000

Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400

Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7.001

Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012

Cate Penha – Rua Candapuí, 492

Cate Guaianases – Rua Hipólito de Camargo, 479

Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064

Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172

Fechado de 10 a 14/02, até às 12h

TEIA Cachoeirinha

Fechados de 12 a 14/02 (retorno 15/02)

TEIA Centro

TEIA Taipas

TEIA Perus

TEIA Lapa

Inscrições para vagas de emprego e qualificação profissional no Portal Cate

www.cate.prefeitura.sp.gov.br

Confira aqui como utilizar a rede Teia

www.adesampa.com.br/teia

Atendimento ao Empreendedor envie um e-mail para:

atendimento@adesampa.com.br