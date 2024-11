Serviço de tradução em Libras seguirá na Câmara Municipal de SP por mais um ano

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), renovou o termo de cooperação e a Central de Intermediação em Libras (CIL) seguirá no prédio da Câmara Municipal por mais um ano. O serviço está disponível de forma presencial, pelos postos de atendimento, e serve para facilitar a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes.

Por meio de uma videochamada em tempo real com um intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), a CIL permite que o munícipe com deficiência tenha um atendimento que quebre barreiras comunicacionais e facilite sua experiência na Câmara. O serviço possui 60 postos de atendimento presenciais no prédio, que estão espalhados pelos gabinetes dos vereadores e na recepção.

A Central de Intermediação em Libras também é encontrada gratuitamente em sua versão online, no aplicativo CIL-SMPED que está disponível para dispositivos móveis de sistema Android e IOS. A navegação é sem custo devido a um contrato firmado entre a Prefeitura e as grandes operadoras do país, e possui acesso a alguns serviços básicos como: SAMU (193) e Disque Denúncia (180).

Saiba mais sobre a Central de Intermediação em Libras – CIL

A CIL é um serviço que já foi reconhecido em premiações internacionais, neste ano a iniciativa recebeu o prêmio de Serviço Público das Nações Unidas (UNPSF&A) durante o Un Public Service Forum 2024, na cidade de Incheon, localizada na Coreia do Sul. O evento foi promovido e organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além de estar como finalista na premiação LATAM Smart Citys Awards 2024, na categoria “Sociedade Equitativa e Colaborativa”.

No último ano, a premiação da Hand Talk reconheceu a CIL na 2ª edição do Prêmio Líderes de Acessibilidade, na categoria Melhores Iniciativas de Acessibilidade Web – Organizações Públicas e Privadas. A startup alagoana é conhecida por ter a maior plataforma de tradução em Línguas de Sinais do mundo, e premia iniciativas de pessoas e organizações que estão transformando a realidade da sociedade, sejam elas por meio de projetos de acessibilidade na web ou por suas vozes e influências.

E em 2022, a SMPED recebeu o prêmio Zero Project Conference, no escritório das Nações Unidas de Vienna, na Áustria. O projeto foi reconhecido por promover a implementação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, um instrumento redigido pela ONU, em 2006.