Serviço de Saúde de Diadema conquista Prêmio Amigo do Meio Ambiente

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema e a Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) receberam menção honrosa no Prêmio Amigo do Meio Ambiente, concedido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo às organizações de saúde que se destacam por iniciativas de proteção ao meio ambiente e de sustentabilidade.

O projeto “Gestão Compartilhada e Articulada de Saúde e Meio Ambiente” resultou, em 2023, em um aumento de 55,88% no descarte correto de materiais recicláveis e de 28,28% no descarte de resíduos infectantes nos equipamentos de saúde. A redução de emissão de CO² (gás carbônico) foi de 3.568,51 toneladas de CO² com a reciclagem e de 937,49 toneladas de CO² com a diminuição do descarte de resíduos infectantes. O projeto capacitou 1.516 funcionários da saúde.

Os certificados foram entregues à equipe da SMS na segunda-feira (25/11). O secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva, parabenizou a todos os profissionais envolvidos. “A premiação é um importante reconhecimento do trabalho que tem sido feito em um tema tão necessário diante da situação climática que estamos vivendo e na construção de um futuro mais sustentável”, afirmou.

A cerimônia ocorreu durante o 17º Seminário Hospitais Saudáveis, que teve como tema “Resiliência e Adaptação Climática no Sistema de Saúde Brasileiro: um caminho para equidade e justiça social”, no Rio de Janeiro, nos dias 29 e 30 de outubro. Na ocasião, a analista ambiental da SPDM, Priscila Candido dos Santos, recebeu o certificado.

Comitê

O projeto foi articulado por meio de um comitê com a participação de gestores de diferentes áreas da SMS: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), Assistência Farmacêutica, Atenção Básica, Vigilância Ambiental, Urgência e Emergência, CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) do Quarteirão da Saúde, Saúde Mental, além da SPDM e do Departamento de Limpeza Urbana e setor de Paisagismo Urbano.

A coordenadora do comitê e do Cerest Diadema, Juliana Oliveira, explicou que o principal objetivo é integrar saúde pública e meio ambiente de maneira inovadora e sustentável. “Realizamos reuniões mensais e contato constante para alinhar estratégias, resolver desafios de forma ágil e implementar ações eficazes, como a criação de protocolos e capacitação contínua dos profissionais”, contou.

“Esse trabalho conjunto permitiu uma gestão mais integrada e assertiva, promovendo melhorias tanto na saúde da população quanto na proteção ambiental, com um modelo de gestão colaborativa que agora serve como referência para outras cidades”, destacou Juliana.

Entre os documentos elaborados pelo comitê, chamados de “Procedimentos Operacionais Padrão” (POPs), estão protocolos de coleta de resíduos infectantes, inventário de produtos químicos nos estabelecimentos de saúde, solicitações de poda de árvores, acompanhamento de rumores nas redes sociais para redução de informações erradas.