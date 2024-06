Serviço de Libras da Prefeitura de SP vence prêmio Inovação em Instituições Públicas da ONU

A Central de Intermediação em Libras (CIL) da Prefeitura de São Paulo é a vencedora do Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas (UNPSF&A), na categoria Inovação em Instituições Públicas. O anúncio foi feito durante o Un Public Service Forum 2024 – Fórum de Serviço Público 2024-, na cidade de Incheon, na Coreia do Sul. O evento está sendo promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) de 23 a 25 de junho e visa discutir problemas emergentes na gestão pública, além de compartilhar projetos e práticas inovadoras que solucionem esses desafios.

A premiação de Serviço Público das Nações Unidas (UNPSF&A) tem três categorias: Inovação em Instituições Públicas; Serviços Públicos Responsáveis ao Género; e Enfrentamento às Mudanças Climáticas.

A Central de Intermediação em Libras foi reconhecida como uma iniciativa criativa, eficaz e que realmente facilita a administração pública da cidade. O prêmio promove há 21 anos o trabalho e profissionalismo de projetos realizados no mundo todo, além de dar visibilidade a programas como esse feito pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED).

Além da honraria, a pasta participou de uma roda de conversa ao lado de países que também foram contemplados com seus respectivos projetos, como África do Sul, Alemanha, Letônia e Tanzânia.

Criada em 2018, a Central de Intermediação em Libras (CIL) é um serviço realizado por videochamada que auxilia na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e surdas durante qualquer atendimento em equipamentos públicos da cidade de São Paulo. Utilizando a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a ferramenta permite o acesso aos serviços da Prefeitura sem nenhuma dificuldade, de maneira gratuita, acessível e eficiente.

Formas de atendimento

A CIL funciona de duas formas. A primeira, de modo online por meio de celulares e tablets com os sistemas Android ou iOS, o munícipe consegue instalar o aplicativo CIL-SMPED na loja de aplicativos de seu aparelho móvel sem nenhum custo. Ao utilizar do serviço, o munícipe não terá seu pacote de dados consumido.

Na modalidade online os serviços disponíveis são emergências (Polícia 190, Guarda Civil Metropolitana 153, Bombeiros 193), segurança (Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, Central de Atendimento à Mulher 180, Disque Denúncia, Disque 100 Direitos Humanos) e serviços (Cate, SP156, Procon e INSS).

Já a segunda forma de atendimento é presencial. A cidade de São Paulo conta com mais de 700 Postos de Atendimento Presencial (PAP-CIL) instalados pela área técnica da SMPED nos equipamentos públicos. O serviço fará uma triangulação entre a pessoa com deficiência auditiva ou surda, o serviço e o intérprete de Libras.

A CIL, que funciona 24 hora, tem investimento anual de R$ 460 mil feito pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Além disso, o aplicativo CIL-SMPED já ultrapassou 30 mil downloads, e o PAP-CIL já chegou a atender cerca de 69 mil chamadas presencialmente.

Outras premiações

A Central de Intermediação em Libras (CIL) é um serviço que já foi reconhecido em outras premiações. Em 2022, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) recebeu o prêmio Zero Project Conference, no escritório das Nações Unidas de Vienna, na Áustria. O projeto foi reconhecido por promover a implementação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, um instrumento redigido pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2006.

No último ano, a premiação da Hand Talk reconheceu a CIL na 2ª edição do Prêmio Líderes de Acessibilidade, na categoria Melhores Iniciativas de Acessibilidade Web – Organizações Públicas e Privadas. A startup alagoana é conhecida por ter a maior plataforma de tradução em Línguas de Sinais do mundo, e premia iniciativas de pessoas e organizações que estão transformando a realidade da sociedade, sejam elas por meio de projetos de acessibilidade na web ou por suas vozes e influências.