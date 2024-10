Serviço completo e informações importantes sobre os shows do Bruno Mars em SP

Bruno Mars começa nesta sexta-feira sua série de shows em São Paulo, no Estádio MorumBIS. Ao todo, serão 06 apresentações na cidade nos dias 04, 05, 08, 09, 12 e 13 de outubro. Confira abaixo um guia com informações sobre os horários, acessibilidade, segurança, trânsito e informações gerais.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

ABERTURA DOS PORTÕES: 16h

HORÁRIO DO SHOW: 21h

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA

14 anos. 05 (cinco) a 13 (treze) anos de idade, acompanhados dos pais e/ou responsáveis, ou, ainda, por terceiros devidamente autorizados pelos pais ou responsáveis legais. Modelo de autorização disponível aqui.

DICAS ÚTEIS

– Dê preferência ao transporte público;

– Não compre ingresso de cambistas ou pessoas desconhecidas na rua;

– Programe-se. Saia com pelo menos 02 horas de antecedência e verifique eventuais vias que estarão bloqueadas para o evento;

– Caso vá de Táxi: Combine antecipadamente a ida e a volta do show com um taxista próximo de sua casa;

– Use roupas leves e hidrate-se constantemente.

TRANSPORTE

Vá de Metrô!

Para garantir um retorno tranquilo aos fãs, o Metrô de São Paulo, em parceria com a Live Nation Brasil, irá estender o horário de funcionamento.

A estação São Paulo Morumbi, a mais próxima do estádio MorumBIS, ficará aberta para embarque dos passageiros até às 00h30 e todas as estações estarão abertas para desembarque até às 02h da manhã, do dia seguinte ao show.

PONTOS DE HIDRATAÇÃO

Será permitida a entrada de água potável para consumo próprio acondicionada em garrafas ou copos que não sejam de vidro ou materiais perigosos à segurança pública.

Disponibilizaremos pontos de hidratação ao público nos portões, barricadas e anéis. No externo, desde o início da manhã do show.

ACESSO DO PÚBLICO

A leitura de ingresso e divisão de público por setor será feita nos portões de acesso seguindo as seguintes ordens:

Pista Premium: Portão 2 e Portão 18

Pista: Portão 4

Cadeira Inferior: Portão 3 Portão 17a

Cadeira Superior: Portão 5A, Portão 5B, Portão 16A, Portão 16B

Arquibancada: Portão 6A, Portão 6B, Portão 15A, Portão 15B

– PCD: acessibilidade em todos os setores. O público PCD poderá acessar o estádio 15 minutos antes da abertura oficial. Além disso, existem áreas reservadas ao público PCD, que terão sua entrada assistida ao acessar o evento.

BILHETERIA

A bilheteria do evento será no MorumBIS e é operada pela empresa Ticketmaster.

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, s/n – São Paulo – SP. Bilheteria 3 / Portão 2

Funcionamento: somente nos dias dos shows (04, 05, 08, 09, 12 e 13/outubro/2024). Vendas: Das 10h até o início do show (ingressos sujeitos à disponibilidade e complemento de meia-entrada)

OBJETOS PROIBIDOS

– Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

– Go-Pro (Ou similares);

– Tablets;

– Cartazes de qualquer tipo;

– Guarda-chuvas;

– Recipientes ou garrafas com embalagens rígidas;

– Bebidas alcoólicas;

– Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

– Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

– Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem;

– Fogos de artifício;

– Papel em rolo, jornais e revistas;

– Bandeiras e faixas com mastro;

– Capacetes de motos ou similares;

– Correntes, cinturões e pingentes;

– Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

– Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar Levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome;

– Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;

– Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

– Lasers, walkie-talkie e drones;

– Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

– Animais – exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

– Utensílios de armazenagem;

– Cadeiras ou bancos;

– Bastão para tirar foto;

– Buzinas de ar;

– Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;

– Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local;

– Camisetas de times de futebol;

– Cigarro Eletrônico.

*O portador do ingresso será́ submetido a inspeções e revistas corporais.

**Os objetos não autorizados serão descartados.

***O evento não possui guarda-volumes.

SERVIÇO – BRUNO MARS

SÃO PAULO

Datas:

04 de outubro (sexta-feira)

05 de outubro (sábado)

08 de outubro (terça-feira)

09 de outubro (quarta-feira)

12 de outubro (sábado)

13 de outubro (domingo)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do Show: 21h

Local: Estádio do MorumBis

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP

Ingressos:

PREÇOS

ARQUIBANCADA: R$ 235,00 meia entrada e R$ 470,00 inteira

PISTA: R$ 325,00 meia entrada e R$ 650,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 390,00 meia entrada e R$ 780,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR: R$ 430,00 meia entrada e R$ 860,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é ohttps://www.ticketmaster.com.br/