Sertões MTB Cup: Luciano KDra Lancellotti defende a Fantic Brasil/2W Motors na última etapa

Pirenópolis, no interior goiano, sedia desta sexta-feira (27) a domingo (29) a final do Sertões MTB Cup, o campeonato Cross Country Maratona de Mountain Bike, com o DNA do Sertões. A equipe Fantic Brasil/ 2W Motors está representada nesta terceira e última etapa pelo free rider Luciano KDra Lancellotti, que compete na categoria E-bike Golden 50 com uma Fantic XMF 1.7 Carbon. A competição conta com ciclistas da Pro (bicicletas convencionais) e da E-Bike (bicicletas com assistência de um motor elétrico).

Após competir nas etapas da Mantiqueira (Campos do Jordão/SP) e Ibitipoca (Lima Duarte/MG), o embaixador da Fantic no Brasil, KDra, encara Pirenópolis, considerada a meca do Mountain Bike pelas trilhas diferenciadas e quantidade de pedras. O primeiro desafio, o Prólogo, disputado nesta sexta-feira, na verdade foi uma etapa completa com 27,8 km, marcada pela subida do Morro do Frota e por um trecho final de forte descida em meio às pedras.

“Hoje foi um dia muito legal e especialíssimo! Um dia bem técnico e completo com altimetria de 850m. Finalizei em 16º na Golden 50 e para o campeonato é interessante porque a pontuação é para os 20 primeiros colocados da categoria”, afirma KDra que conhece bem a área. “A região tem características singulares e até o apelido “Pirineus”, alusão a região entre a França e Espanha porque tem serras de muita pedra, então vamos praticar um MTB de alto nível. Serão três dias de muito rolê técnico, tanto no sentido físico quanto na pilotagem e vamos ter de administrar muito o equipamento”, completa.

Paulistano com longa trajetória no BMX, no biketrial, MTB e também nas motos, Kdra também é apresentador, comentarista e consultor esportivo com mais 40 anos no segmento de duas rodas. Além disso é um dos embaixadores do Sertões MTB Cup.

Este é o segundo ano da equipe Fantic Brasil/2W Motors na competição, que ganhou novo formato em 2024. Nesta temporada, KDra já está completamente adaptado a nova e-mountain bike XMF 1.7 Carbon que é uma bicicleta versátil da marca italiana que tem desempenho de enduro, ideal para trilhas e com autonomia ilimitada.

Neste sábado, KDra larga às 10h45 para um percurso técnico e desafiador de 44,6Km com 1.203m de altimetria acumulada. Será o dia mais longo e exigirá muito pedal, resistência e hidratação, devido ao tempo seco.

Resultados completos da E-Bike Golden 50: Clique Aqui

Fantic no Brasil – A marca italiana com 56 anos de história chegou ao Brasil em 2020, quando o grupo 2W Motors ingressou no mercado de bicicletas elétricas e passou a representá-la. A intenção dos empresários paulistanos, os irmãos Raul e Maurício Fernandes foi apresentar um produto de padrão premium e de alta performance, que ao mesmo tempo estivesse aliado a um estilo de vida saudável e sustentável. Com um legado consolidado na cultura de duas rodas, KDra foi convidado para ser o embaixador da marca no país, enquanto o campeão Caio Salerno também representa a marca nas competições. Salerno é Tricampeão Brasileiro de Downhill, Pentacampeão Brasileiro de Moto Trial, Bicampeão Brasileiro de Biketrial e Tricampeão Montanhas Racing Enduro, entre outros títulos.

A equipe tem patrocínio da Fantic Brasil e 2W Motors.

Programação Sertões MTB Pirenópolis (GO) – 27 a 29/9

1ª etapa/Prólogo (Sexta-feira 27)

PRO / E-BIKE: 27,8 km / 850m de variação altimétrica

2ª etapa (Sábado 28)

PRO / E-BIKE: 44,6 km / 1.203m de variação altimétrica

3ª etapa (Domingo 29)

PRO / E-BIKE: 38,5 km / 1.150m de variação altimétrica