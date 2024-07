Sertões MTB Cup: Fantic Brasil/2W Brasil encara as trilhas de Ibitipoca

A Fantic Brasil/ 2W Motors participa pelo segundo ano consecutivo da etapa de Ibitipoca, na região de Lima Duarte. A equipe disputa a segunda prova da temporada do Sertões MTB Cup – campeonato da modalidade Cross Country Maratona de Mountain Bike – de sexta-feira (5) a domingo (7) na meca do Mountain Bike em Minas Gerais. Com as e-bikes da marca italiana encaram este desafio o free rider Luciano KDra Lancellotti, embaixador da Fantic no país, Maurício Fernandes e Raul Fernandes Jr, ambos sócios-diretores do grupo 2W Motors que representa a Fantic no Brasil e com trajetórias distintas no motociclismo off-road nacional.

Serão três dias de pedal pelas trilhas do Ibiti Projeto com subidas duras, serra, trechos arenosos, outros mais pesados e pedras soltas. São 22 categorias, entre Pro (bicicletas convencionais) e E-bikes. Com recorde de bicicletas elétricas que nesta prova chegaram a 301. Vale ressaltar que uma E-Mountain Bike é operada com duas fontes de energia, a potência do pedal humano e um motor elétrico, que só fornece assistência quando o ciclista está pedalando.

Os três competidores da Fantic Brasil/2W Motors competem pela categoria E-bike Golden 50 e o primeiro desafio é encarar o Prólogo desta sexta-feira que terá 17km com 720m de ganho de elevação. Começará com uma subida forte e levará os ciclistas a um dos pontos mais altos da região, depois uma descida com um singletrack sinuoso com piso arenoso.

Com mais de 30 anos nas competições, KDra tem uma longa trajetória no BMX, no biketrial, MTB e nas motos, além disso é apresentador, comentarista e consultor esportivo com mais 40 anos no segmento de duas rodas. “Para mim é uma honra participar de um evento de altíssimo nível que vem celebrar a cultura das duas rodas. Feliz em voltar para Ibitipoca com a equipe Fantic e também como um dos embaixadores do Sertões MTB e representando os mountain bikers da primeira geração do país”, afirma. O paulistano compete neste ano com a E-mountain bike Fantic XMF 1.7 Carbon, uma bicicleta versátil que tem desempenho de enduro, ideal para trilhas e com autonomia ilimitada “A bike é totalmente original e fantástica, estou adorando seu desempenho, visto as provas que disputei nas últimas semanas para fazer um aquecimento para o Sertões MTB”, completa KDra se referindo a 2ª etapa da Copa Mobai Enduro MTB, válida pelo Campeonato Brasileiro da modalidade, e as trilhas do All Black E-Race.

Já Maurício Fernandes é bicampeão do Sertões nas motos em 10 edições disputadas, campeão brasileiro de Rally Baja, tem no currículo duas edições do Rally Dakar e uma longa trajetória também no Trial, Enduro, Hard Enduro e Motocross e participações em provas internacionais de peso como o ISDE, RedBull Romaniacs, entre outras. Em 2023, Fernandes fechou a prova de Ibitipoca em sexto na E-Bike Golden 50. “O Sertões MTB é uma prova de alto nível técnico, muito organizada e que nos possibilita pedalar por lugares incríveis e desafiantes. Este ano estarei competindo com num novo modelo a XEF 1.9 Factory que é perfeita para o Mountain Bike”, explica Fernandes.

Raul Fernandes Jr também competirá com a XEF 1.9 Factory, pela primeira vez em Ibitipoca. “Estarmos aqui pelo segundo ano consecutivo é uma oportunidade muito positiva para trazer a marca para um evento com o nível do Sertões que faz tudo com maestria. O crescimento do segmento das bicicletas elétricas é também uma tendência, seja para as trilhas como para uso urbano, comprovada nesta etapa com recorde de mais de 300 participantes”, destaca Raul que juntamente com o irmão Maurício representam também no país a KTM Bikes, as motocicletas da Husqvarna, os triciclos da Piaggio, entre outras marcas.

Fantic no Brasil – A fabricante italiana com 56 anos de história chegou ao Brasil em 2020 por meio da 2W Motors, que na época ingressava no mercado de bicicletas elétricas e passou a representar a Fantic. A intenção dos empresários e irmãos Raul e Maurício Fernandes foi apresentar um produto de padrão premium e de alta performance, que ao mesmo tempo estivesse aliado a um estilo de vida saudável e sustentável. Com um legado consolidado na cultura de duas rodas, KDra foi convidado para ser o embaixador da marca no país, enquanto o campeão piloto Caio Salerno levaria a marca para as competições. Salerno é Tricampeão Brasileiro de Downhill, Pentacampeão Brasileiro de Moto Trial, Bicampeão Brasileiro de Biketrial e Tricampeão Montanhas Racing Enduro, entre outros títulos, mas neste ano não está disputando o Sertões MTB Cup, pois está focado em outros campeonatos.

A equipe conta com patrocínio da Fantic Brasil e 2W Motors. Mais informações no Instagram @fanticmotosbrasil e @2wmotors.

Programação Sertões MTB Ibitipoca

5/7 – Prólogo

PRO / E-Bike: 17 km / 720m de ganho de elevação

10h Prólogo Pró

12h30 Prólogo E-Bike

12h às 14h – Previsão Chegada

6/7 – Etapa 2

PRO: 65 Km / 2.300m de ganho de elevação

E-Bike: 40 km / 1.600m de ganho de elevação

8h – Largada Pró

10h30 – Largada E-Bike

12h às 15h – Previsão chegada

7/7 – Etapa 3

PRO: 45 Km/ 1.570m de ganho de elevação

E-Bike: 37 Km/ 1.430m de ganho de elevação

8h – Largada Pró

10h30 – Largada E-Bike

12h às 15h – Previsão chegada

16h30 – Cerimônia de Premiação

Calendário 2024

Sertões MTB Mantiqueira (SP) – 23 a 25 de maio

Sertões MTB Ibitipoca (MG) – 5 a 7 de julho

Sertões MTB Pirenópolis (GO) – 27 a 29 de setembro