Sertões: Braço Curto MotorSport supera contratempos na quinta etapa, mas perde posições

Mais um dia concluído no 32º Sertões que, a partir desta quinta etapa – entra na segunda metade da competição. A prova de 434 km para a categoria carros – com 418 km de trechos navegados – finalizou a fase Maratona, na qual os participantes não podem contar com auxílio mecânico, tendo eles mesmos feito os reparados necessários ao final da etapa de ontem, em um prazo de 90 minutos.

Nesta quarta-feira (28), mais uma vez, o Sertões aplicou uma especial em formato de laço, com largada e chegada em Luís Eduardo Magalhães (BA). O percurso cruzou as fazendas da região, em grandes estradões e com diversos tipos de curvas, nos quais pilotos e navegadores conseguiram atingir velocidades bem altas. O terreno mesclou chão batido e areia fina. Entre os obstáculos, ainda teve travessia de rio, erosões e alguns facões.

A dupla Mário Marcondes e Artêmio Pauluci (#360), da Braço Curto MotorSport, enfrentou dois momentos críticos durante o certame que, infelizmente, custaram a perda de posições no ranking. “Atolamos na areia durante a travessia de um rio, e tivemos muita dificuldade para sair. Precisamos de ajuda e, até isso acontecer, foram aproximadamente duas horas e meia ali parados”, contou o piloto. “Além disso, estourou um pneu e, mais uma vez, tivemos que parar para fazer a troca. Enfim, é uma pena, porque a prova estava uma delícia para acelerar e nós vínhamos muito bem”.

Com isso, eles não conseguiram terminar a etapa dentro do tempo máximo e, pelo regulamento, foram penalizados. A dupla ficou na oitava posição na categoria Ultimate BR e 34º lugar na classificação geral, com 08h45min00seg. No ranking acumulado, caiu para a sexta colocação na Ultimate BR e 23ª no acumulado, com 19h39min00seg.

E o Sertões segue! Nesta quinta-feira (29) o destino é novamente a cidade de Formosa (GO), em um total de 634 km – 218 km de trecho cronometrado, que começa por estradas vicinais de serra e pontos de atenção. Depois aceleram por estradas largas de piçarra, com sequência de curvas. Os navegadores serão exigidos.

32º Sertões

29 de agosto (quinta-feira) Etapa 6

Luís Eduardo Magalhães (BA) a Formosa (GO)

DI: 139 km

SS: 218 km

DF: 277 km

Total: 634 km

30 de agosto (sexta-feira) Etapa 7

Formosa (GO)

DI: 85 km

SS: 349 km

DF: 63 km

Total: 497 km

31 de agosto (sábado) Etapa 8

Formosa (GO) a Brasília (DF)

DI: 29 km

SS: 133 km

DF: 101 km

Total: 263 km

A Braço Curto MotorSport tem patrocínio de Conasa Infraestrutura, Companhia Águas de Itapema, AMC Construções, New Holland – Shark Máquinas, Hipper Freios e Makmo Infraestrutura