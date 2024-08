Sertões: Braço Curto MotorSport sobe posições em etapa Maratona

O 32º Sertões chegou a sua fase mais importante da competição: a etapa Maratona. Nesta terça-feira (27), a 4ª etapa teve largada e chegada em Luís Eduardo Magalhães, em um trecho cronometrado de 263 km – no total foram percorridos 293 km. Ao final da prova, pilotos e navegadores estacionaram os veículos em um parque fechado e tiveram 90 minutos para fazer os reparos mecânicos necessários – a equipe de apoio não pode fazer nenhum tipo de procedimento. Somente ao final da 5ª etapa é que os mecânicos voltam a programação normal.

Esse é um momento importante e decisivo para a competição, pois vale muito da estratégia adotada por cada participante, considerando a resistência do equipamento, a experiência de piloto e navegador para fazer a leitura rápida do terreno, e entender os riscos entre acelerar muito e levar o carro ao limite na busca do menor tempo. Vale a realidade de cada dupla e o objetivo a ser alcançado.

A equipe Braço Curto MotorSport, representada pela dupla Mário Marcondes e Artêmio Pauluci (#360), conquistou o 4º lugar na categoria Ultimate Brasil e 10º lugar na classificação geral da etapa, com o tempo de 02h29min05seg. Na classificação geral (até o quarto dia), eles subiram posições: 10º lugar no ranking geral e 4º na categoria, com o tempo acumulado de 10h54min00seg.

“A prova de hoje foi muito rápida e exigente, e o mais importante é que conseguimos manter o nosso planejamento: poupamos a picape e identificamos os trechos para acelerar mais forte. Acredito que acertamos a receita na medida certa, pois nos mantivemos entre os primeiros colocados e subimos posições na classificação”, contou Marcondes.

Satisfeito com a performance da dupla, Pauluci ainda descreveu o percurso e alguns de seus obstáculos. “Passamos por trechos que lembram muito o cerrado e de pastagens. Enfrentamos terrenos sinuosos, com árvores no caminho e areia, além de ondulações e buracos. Andamos no limite de 170 km/h e finalizamos sem forçar o carro. Ao chegar no parque de apoio, fomos direto ao parque fechado, fizemos a revisão e está tudo 100% para largamos na quinta etapa e darmos sequência a Maratona”, detalhou o navegador.

A 5ª etapa continua na cidade de Luís Eduardo Magalhães e, novamente terá o formato de laço, com largada e chegada no Parque de Exposição Bahia Farm Show. São 434 km, com 418 km de trecho cronometrado – a maior especial dessa edição do Sertões.

32º Sertões

28 de agosto (quarta-feira) Etapa 5

Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI: 16 km

SS: 263 km

DF: 14 km

Total: 293 km

29 de agosto (quinta-feira) Etapa 6

Luís Eduardo Magalhães (BA) a Formosa (GO)

DI: 139 km

SS: 218 km

DF: 277 km

Total: 634 km

30 de agosto (sexta-feira) Etapa 7

Formosa (GO)

DI: 85 km

SS: 349 km

DF: 63 km

Total: 497 km

31 de agosto (sábado) Etapa 8

Formosa (GO) a Brasília (DF)

DI: 29 km

SS: 133 km

DF: 101 km

Total: 263 km

A Braço Curto MotorSport tem patrocínio de Conasa Infraestrutura, Companhia Águas de Itapema, AMC Construções, New Holland – Shark Máquinas, Hipper Freios e Makmo Infraestrutura