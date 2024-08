Sertões: Braço Curto MotorSport mantém foco e acelera estratégia de recuperação

A sexta etapa do 32º Sertões, realizada nesta quinta-feira (29), trouxe novos desafios aos competidores. Com um percurso total de 634 km que atravessou três estados, com saída de Luís Eduardo Magalhães (BA), a largada dos 218 km cronometrados da especial foi na cidade de Aurora do Tocantins (TO), e depois seguiu destino a Formosa (GO). A especial exigiu precisão na navegação em meio a estradas vicinais – na maior parte eram estreitas, piso duro, muitas pedras, mata-burros e trechos de serra, com subidas e descidas.

Após enfrentarem dificuldades na etapa anterior, o piloto Mário Marcondes e o navegador Artêmio Pauluci (#360), da Braço Curto MotorSport, demonstrou determinação para acelerar forte na prova de hoje e recuperar o prejuízo. Eles fizeram 15 ultrapassagens e, consequentemente, foram atrapalhados pelo excesso de poeira.

“Largamos na 32ª posição e terminamos o dia em 17º lugar, o que significa que andamos forte. Tiveram alguns momentos em que enfrentamos muita dificuldade para ultrapassar por conta do pó, inclusive, teve um carro que andamos 42 km atrás dele, sem conseguir passar e seguir livre. Isso nos fez perder tempo, ou seja, poderia ter sido melhor e sabemos que temos condições de subir no ranking nas duas últimas etapas”, declarou Pauluci.

Na etapa, a Braço Curto MotorSport conquistou a 17ª posição no ranking geral e o 5º lugar na Ultimate BR, com o tempo de 03h32min16seg. No acumulado do Sertões, eles subiram seis posições, e agora estão em 23° na geral e 6ª na categoria, com o tempo de 23h11min17seg.

A sétima e penúltima etapa do Sertões será disputada em formato laço, com largada e chegada em Formosa. Ao todo serão 501 km, dos quais 349 km são cronometrados. A promessa da organização é de um percurso extremamente veloz e prazeroso, com terreno bom. O maior rally das Américas termina neste sábado (31), em Brasília (DF), com chegada na Arena Mané Garrincha.

32º Sertões

30 de agosto (sexta-feira) Etapa 7

Formosa (GO

DI: 85 km

SS: 349 km

DF: 63 km

Total: 497 km

31 de agosto (sábado) Etapa 8

Formosa (GO) a Brasília (DF)

DI: 29 km

SS: 133 km

DF: 101 km

Total: 263 km

A Braço Curto MotorSport tem patrocínio de Conasa Infraestrutura, Companhia Águas de Itapema, AMC Construções, New Holland – Shark Máquinas, Hipper Freios e Makmo Infraestrutura