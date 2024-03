Serra Antiga da Tamoios é interditada após queda de barreiras

O trecho da Serra Antiga da rodovia dos Tamoios foi interditado na manhã deste domingo (24) após o alto volume de chuvas causar a queda de barreiras no local. O trânsito flui em operação comboio pela serra nova.

A concessionária Tamoios informou que a interdição ocorreu por volta das 8h40 deste domingo, quando o “volume de chuva acumulado ultrapassou os limites de segurança”.

A operação segue no esquema “pare e siga” ora no sentido litoral, ora no sentido São José dos Campos, acompanhada por equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Concessionária Tamoios.

Ainda segundo a concessionária, os comboios irão privilegiar o fluxo no sentido São José dos Campos, em que todos os veículos sobem juntos. Já no sentido litoral, por questão de segurança, os comboios são realizados separadamente por categoria: primeiro são os veículos de passeio, depois os veículos de carga e, por último, veículos com produtos perigosos.

As equipes de sinalização estão posicionadas no km 59 (trecho de planalto) sentido litoral e, no trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso para a Serra Nova, no sentido São José dos Campos.

Uma frente fria que chegou ao Sudeste do país nesta sexta-feira (22) tem provocado chuvas intensas e estragos em toda a região.

Nas últimas 24h, oito pessoas morreram no Rio de Janeiro em decorrência das chuvas fortes no estado. Uma menina de quatro anos foi socorrida após ficar 16h soterrada ao lado do pai, que não sobreviveu.

Segundo a Defesa Civil, a frente fria segue estacionada entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e deixa o tempo instável em todo o território paulista.

Há condições para pancadas de chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões. No centro-norte do estado, há períodos em que a chuva pode vir com moderada a forte intensidade. Já na faixa leste e no litoral de São Paulo, chove com fraca a moderada intensidade.

Ainda segundo a Defesa Civil, os modelos não indicam acumulados expressivos de chuva, mas com a previsão de chuva persistente ao longo do dia e com o solo já encharcado, recomenda-se atenção para possíveis transtornos nas áreas de risco.