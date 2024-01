Serra Antiga da SP-099 segue interditada nesta quinta-feira

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) informa que há interdição na Rodovia dos Tamoios (SP-099) no sentido litoral, do km 11+500 ao km 59+300.

O tráfego foi direcionado para a Serra Nova e flui por meio da Operação Comboio com Pare e Siga no sentido litoral e no sentido São José dos Campos. A duração média de formação e deslocamento desses comboios, a partir da praça de pedágio do km 59, é de no mínimo 1h40, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, que coordena a ação com a concessionária.

A Polícia Rodoviária sugere aos motoristas aguardarem a melhora das condições climáticas em caso de necessidade de acesso às rodovias de ligação ao litoral norte. Antes de viajar, a recomendação é verificar a situação dos trajetos para uma viagem segura.