Serpro promove experiência de reconhecimento facial na primeira reunião ministerial do G20

O Serpro, empresa de TI do governo federal, vai promover uma experiência de reconhecimento de biometria facial na primeira reunião ministerial do G20, que acontece dias 21 e 22 de fevereiro no Rio de Janeiro e vai reunir os chanceleres e representantes das maiores economias do mundo.

O reconhecimento biométrico segue o padrão já utilizado no embarque eletrônico em diversos aeroportos em todo o país, que permite que os passageiros ingressem nas aeronaves sem apresentar qualquer tipo de documentação. A empresa de TI do governo federal é responsável pelo fornecimento de toda infraestrutura tecnológica do evento.

Ao comparecer ao encontro, o participante pode procurar o totem do Serpro e optar por passar pela experiência de validação facial. Depois, basta fazer a leitura da identidade facial. A identidade da pessoa é confirmada, com a validação sendo feita em tempo real, tendo as bases oficiais do governo como referência.

A reunião será conduzida pelo Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira e trará resultados das atividades de 15 grupos de trabalho e duas forças-tarefa. Tudo isso faz parte da chamada “Trilha Sherpas”, que é comandada por emissários pessoais dos líderes do G20.



Tecnologia

O Serpro está garantindo a estrutura tecnológica do G20 e fornece soluções de TI que ajudam o MRE e o Ministério da Fazenda e garante a qualidade das mais de 100 reuniões programadas em várias cidades brasileiras. A estatal é responsável por toda a conectividade do evento, além de fornecer o sistema de credenciamento, portal institucional e serviços de e-mail, garantindo a segurança dos dados de mais de 25 mil pessoas vindas de 30 países.