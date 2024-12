Série “Senna” aproxima Brasil e Argentina ao reviver legado de ícone do automobilismo

A cidade de Buenos Aires, conhecida por sua paixão pelo futebol, está em um momento peculiar onde o automobilismo também ganha destaque. Nas vésperas da final da Libertadores, os brasileiros que se dirigiam ao Monumental de Nuñez se depararam com uma homenagem a Ayrton Senna. Em meio à rivalidade esportiva, a série “Senna” da Netflix foi promovida através de outdoors, revelando o respeito e a admiração dos argentinos pelo lendário piloto brasileiro.

A paixão por Senna é evidente entre os fãs de Fórmula 1 na Argentina. Diego, torcedor do Racing, expressou sua intenção de assistir à série, destacando as incríveis atitudes do piloto que cativaram não só a América do Sul, mas todo o mundo. Estebán, também entusiasta do automobilismo, reforçou essa admiração ao afirmar que Senna é um dos melhores pilotos já existentes.

Enquanto isso, Franco Colapinto emerge como uma nova promessa argentina na Fórmula 1. Após 23 anos sem representantes na categoria principal, Colapinto reavivou a esperança dos fãs argentinos de verem um piloto nacional se destacar no cenário internacional. Diego acredita no potencial do jovem piloto para alcançar o patamar de Senna, mencionando a necessidade de investimento e suporte para que isso aconteça.

O entusiasmo em torno de Colapinto é palpável nas ruas argentinas. A Uber aproveitou o momento para associar sua marca ao piloto, transformando os ícones de seus carros no GPS em modelos de Fórmula 1. Claudio Martínez destacou as semelhanças entre Senna e Colapinto, não apenas nas habilidades mas também fisicamente, alimentando ainda mais as expectativas dos argentinos.

Assim, Buenos Aires vive um momento único onde a memória de Senna e o surgimento de Colapinto se encontram, unindo duas paixões: futebol e automobilismo.