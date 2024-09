Série “De Volta aos 15” é tema de debate na 27ª Bienal Internacional do livro

Carolina Alckmin, produtora da série “De Volta aos 15” e Bruna Viera autora da série de ficção “Meu primeiro blog” cujo primeiro volume inspirou a série da Netflix, estarão presentes no dia 15 de setembro, às 12h, na Arena Cultural da 27ª Bienal Internacional do Livro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

O debate aborda a adaptação do livro pela Netflix, que trouxe Maisa e Camila Queiroz como protagonistas, e como isso ajudou a expandir o alcance da história, levando os leitores a refletirem sobre seus sonhos e o futuro. O painel discutirá a trajetória de “De Volta aos 15”, desde o processo criativo e o sucesso dos livros até a adaptação audiovisual e as mensagens extraídas ao longo das três temporadas da série, que conquistou fãs tanto no Brasil e no mundo.

Mais sobre Carol Alckmin – Produtora

Carolina Alckmin é produtora de cinema & Televisão com passagens pela O2 filmes, BBC world wide, TV Globo e Glaz. Esteve envolvida em projetos com grande impacto como Marighella de Wagner Moura, Trash, de Stephen Daldry, Pico da Neblina, Irmandade, Nada Suspeitos, Esposa de Aluguel, De volta aos 15 e inúmeros outros. É produtora e cocriadora da série Rensga Hits, da Globo Play.

https://www.linkedin.com/in/carolinaalckmin

https://www.instagram.com/carolalckmin

https://www.bienaldolivrosp.com.br

Serviço

27° Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Data: Domingo, 15 de setembro | 12h às 13h

Local: Arena Cultural

Distrito Anhembi

Rua Olavo Fontoura, 1209 | Santana | São Paulo