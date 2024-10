Série de debates celebra centenário de Luiz Sacilotto

A bailarina, coreógrafa, preparadora corporal e atriz Verônica Santos é a convidada do primeiro ‘Diálogos de Procedimentos’, série de encontros nos quais artistas são provocadas a partilhar os seus caminhos de criação abordando a ética no trabalho artístico. O debate será realizado neste sábado (12), das 14h às 17h30, no equipamento cultural A Casa (Avenida Industrial, 1.740).



A iniciativa, aberta ao público geral sem necessidade de inscrição prévia, conta ainda com mais dois encontros, nos dias 19 e 26 de outubro, no mesmo horário, com a artista e poeta Lenora de Barros e a artista e cenógrafa Laura Vinci.

A atividade integra a Residência Artística Sacilotto 100 anos – 28 Patas, promovida pela Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Cultura, e pelo coletivo 28 Patas Furiosas, que compõe a programação de comemoração dos 100 anos do nascimento do Luiz Sacilotto, pintor, desenhista e escultor andreense que é referência do concretismo no Brasil.

A residência já foi iniciada, mas pessoas interessadas em artes a partir de 16 anos de idade, além de estudantes, educadores e artistas e podem efetuar inscrição por meio do link https://residencia28patas.

Após investigarem procedimentos de artistas que cruzam diversas linguagens em suas criações, os participantes irão pesquisar o conceito da dúvida e da ilusão, a partir de elementos concretos presentes nas obras de Luiz Sacilotto para, enfim, criar uma instalação cênica.

Coletivo – O 28 Patas Furiosas é um coletivo originado em 2013 na cidade de São Paulo que tem por base a experimentação da linguagem teatral em intersecção com as artes plásticas. Através das instalações cênicas criadas para os espetáculos pelo encenador, iluminador e artista visual Wagner Antônio, o grupo pesquisa caminhos que diluem as fronteiras entre as linguagens do teatro e das artes visuais, criando obras que celebram a dramaturgia das materialidades da cena em comunhão com os atores, as atrizes e a textualidade.

Verônica Santos – Verônica Santos é bailarina, intérprete, coreógrafa, preparadora corporal, diretora de movimento, atriz, arte- educadora e fundadora da Corpórea Companhia de Corpos (SP). Iniciou seus estudos em Dança em 1994, em Belo Horizonte (MG). Atualmente é graduanda em Comunicação das Artes do Corpo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e Educadora em Dança no Projeto Fábrica de Cultura da Brasilândia (SP).

Com uma trajetória significativa no campo da pesquisa, criação, pensamento e difusão da dança, a Corpórea Companhia de Corpos, desde sua criação em 2015, vem aprofundando sua pesquisa no cotidiano através do corpo negro, pensando o protagonismo da sua existência como atravessamento dos tempos no mundo atual. Lenora de Barros – Lenora de Barros é artista visual e poeta. Iniciou sua carreira na cidade de São Paulo, onde vive e trabalha atualmente. Formada em linguística pela Universidade de São Paulo na década de 1970, Lenora inicialmente explorou a palavra em forma de texto.



Suas primeiras obras podem ser colocadas no campo da “poesia visual”, associada à poesia concreta da década de 1950. Foi indicada ao Prêmio PIPA 2010 e tornou-se membro do comitê de indicação do Instituto PIPA nos anos 2012 e 2016. O instituto foi criado em 2010 para apoiar, ajudar a documentar e promover o desenvolvimento da Arte Contemporânea Brasileira.



Em 2022, foi umas das cinco artistas brasileiras a representar o país na Bienal de Veneza. Também em 2022, destaca-se a exposição “Lenora de Barros: Minha Língua” na Pinacoteca, com curadoria de Pollyana Quintella, e que reúne cerca de 40 obras da artista, incluindo inéditas.



Laura Vinci – Laura Vinci nasceu em 1962. Formou-se em Artes Plásticas na FAAP e fez seu mestrado na ECA da USP. A artista tem participado de várias exposições no Brasil e no exterior. Em 2002, ocupou o espaço do CCBB em São Paulo com a exposição “Estados”. Participou da 26ª Bienal Internacional de São Paulo em 2004. Expôs no espaço do Octógono da Pinacoteca de São Paulo em 2007. Apresentou as obras LUX em Lisboa, 2010.



A artista também tem explorado o universo teatral atuando como cenógrafa e diretora de arte das peças “Cacilda!”, no Teatro Oficina, de 1998, e “O Idiota”, com a Mundana Cia, em 2010 e 2011. Em 2014 participou da “A última palavra é a penúltima 2.0” com o Teatro da Vertigem. Em 2018 e 2019, apresentou “Máquinas do Mundo”, um projeto coletivo desenvolvido pelo grupo de criação, no Sesc Pinheiros, Galeria Nara Roesler e FLIP. Em 2023 publica o livro Teatro das Matérias pela Nara Livros.



Serviço

Diálogos de procedimentos – Residência Artística Sacilotto 100 Anos



Debate com Verônica Santos

Data: 12/10 (sábado), das 14h às 17h30

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre



Debate com Lenora Barros

Data: 19/10 (sábado), das 14h às 17h30

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre



Debate com Laura Vinci

Data: 26/10 (sábado), das 14h às 17h30

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre



Inscrições: https://residencia28patas