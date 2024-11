Sérgio Mendes, ícone da música brasileira, morre de insuficiências respiratória

O renomado músico brasileiro Sergio Mendes, conhecido por sua significativa contribuição à música internacional, faleceu em setembro aos 83 anos devido a insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. De acordo com o site TMZ, que teve acesso ao atestado de óbito do artista, Mendes também enfrentava pneumonia por aspiração e lidava com sequelas da Covid-19. A morte do pianista e compositor reverbera no mundo da música, especialmente entre os admiradores do samba-jazz e da bossa nova.

Sergio Mendes iniciou sua carreira ao lado de ícones como Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Baden Powell. Seu talento inegável e sua paixão pela música brasileira o levaram a conquistar uma carreira internacional, promovendo o samba e a bossa nova fora das fronteiras do Brasil. Mendes foi responsável por introduzir esses estilos musicais nas paradas americanas, solidificando sua reputação como um dos grandes nomes da música mundial.

Ao longo de sua carreira, Mendes colecionou prêmios notáveis, incluindo um Grammy e dois Grammys Latino. Sua habilidade em fundir elementos tradicionais brasileiros com sons contemporâneos o tornou uma figura única no cenário musical. Em 2012, ele foi indicado ao Oscar pela música “Real in Rio”, que fez parte da trilha sonora da animação “Rio”.

A morte de Sergio Mendes representa uma grande perda para a música brasileira e internacional. Seu legado perdurará através das gerações, inspirando músicos e amantes da música ao redor do mundo. A contribuição de Mendes para a cultura musical é imensurável, garantindo que sua influência continue viva por muitos anos.