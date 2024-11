Sergio Henao vence Tour do Rio

No segundo dia de competições do Tour do Rio, evento reconhecido como o maior da América Latina no ciclismo, a localidade de Conservatória, no Rio de Janeiro, foi palco de uma disputa acirrada entre 90 atletas de diversas nacionalidades. Ao longo de três dias intensos, os competidores enfrentaram um percurso totalizando 441 km, com o objetivo de alcançar o menor tempo possível. O domínio colombiano foi evidente, culminando com a vitória de Sergio Henao Montoya, que se consagrou campeão da sétima edição após concluir as etapas em 10h59m31s. A competição iniciou na sexta-feira e encerrou-se neste domingo, com Wilmar Zapata e Oscar Sevilla completando o pódio.

Sergio Henao expressou sua satisfação com a vitória: “Ganhar sempre tem um significado especial. Começar e finalizar a temporada com êxito é reflexo de uma preparação bem-feita. O Tour foi desafiador, exigindo muito das nossas capacidades físicas devido às subidas e descidas. Sou grato pelo apoio que recebi aqui; o Brasil é um país encantador e participar deste evento foi uma experiência gratificante”, afirmou Henao.

A trajetória vitoriosa de Henao começou a ser traçada já na primeira etapa do Tour. Ele estabeleceu uma vantagem significativa logo no início, com mais de dois minutos à frente do segundo colocado, o que lhe permitiu gerir estrategicamente essa vantagem nas etapas subsequentes. No último dia de competição, um 12º lugar foi suficiente para assegurar-lhe o título.

No entanto, o dia final também trouxe conquistas para os atletas brasileiros. Gabriel Metzger brilhou ao vencer a terceira e última etapa do Tour do Rio, concluindo o trajeto em 3h43m34s. Ao seu lado no pódio estavam o colombiano Samuel Flores em segundo lugar e João Gaspar Pereira, outro brasileiro, em terceiro. Gaspar também se destacou ao terminar em quarto na classificação geral, sendo o atleta nacional mais bem colocado na competição.

O evento contou com a participação de ciclistas de 17 equipes diferentes, sendo 10 delas brasileiras e sete internacionais. O formato da competição premiava tanto o ciclista quanto a equipe que completassem as etapas no menor tempo total.

Esta edição do Tour do Rio não apenas destacou o talento dos ciclistas colombianos como também reafirmou o potencial dos atletas brasileiros no cenário internacional do ciclismo.