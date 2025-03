Serginho Chulapa, ídolo do Santos, é hospitalizado após mal-estar

O ex-atacante Serginho Chulapa, reconhecido como ídolo do Santos e maior artilheiro da história do São Paulo, foi hospitalizado na manhã desta sexta-feira (21), em Santos, após apresentar um quadro de mal-estar em sua residência durante a madrugada.

Familiares acionaram uma ambulância devido à falta de ar que o ex-jogador sentiu, levantando inicialmente a suspeita de um possível infarto. No entanto, exames realizados no hospital descartaram essa hipótese. Os resultados indicaram a presença de água na pleura, a membrana que envolve os pulmões e a parede torácica.

Após ser medicado, Serginho Chulapa deve receber alta ainda hoje. Em sua trajetória esportiva, o atleta já havia enfrentado um infarto em abril do ano passado, o que o levou a passar por um cateterismo para desobstruir uma veia.

Chulapa, que completou 71 anos no final do ano passado, é lembrado por sua significativa contribuição ao futebol brasileiro. Defendendo as cores do Santos entre os anos de 1984 e 1990, ele contabilizou 201 jogos e 104 gols marcados pelo clube. Atualmente, integra o grupo de ídolos eternos do Santos e participa ativamente de ações de marketing da equipe. Recentemente, teve papel destacado ao anunciar a contratação do atacante Tiquinho Soares.

No São Paulo, Serginho se destacou como o maior goleador da história do clube, acumulando 242 gols e conquistando o título de artilheiro do Campeonato Paulista em duas edições: 1975 e 1977.

Enquanto isso, o Santos está aproveitando este período sem jogos para focar na recuperação de seus jogadores, com expectativas voltadas para a condição física de Neymar.