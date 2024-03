Serasa e Desenrola Brasil têm feirão de negociação de dívidas com descontos de até 99%

A Serasa iniciou, nesta segunda-feira (4), o MegaFeirão Limpa Nome, com descontos de até 99% em dívidas dentro do programa Desenrola Brasil. As negociações vão até 28 de março, e podem ser feitas pela internet, no aplicativo ou site da Serasa ou do Desenrola. Também é possível consultar os descontos do feirão em qualquer agência dos Correios

Além das empresas que já participam do Desenrola, o mutirão ainda conta com mais de 700 companhias e concessionárias de contas básicas, como água, luz e telefone. Ao todo, há mais de 550 milhões de ofertas.

Os interessados podem visualizar as ofertas na plataforma do Desenrola Brasil. É possível acessar o programa por meio da Serasa, conforme parceria do governo federal fechada no início de fevereiro com o burô de crédito.

Neste caso, as negociações ficam mais fáceis porque não exigem certificado registro no Portal Gov.br.

As negociações de dívidas podem ser realizadas pelos canais digitais da Serasa, pelo aplicativo disponível pelo Google Play, para android, e App Store, para iOS, no WhatsApp da empresa, pelo número 11 99575-2096 ou pelo site através do link https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/.

Também é possível ser atendido presencialmente, em qualquer agência dos Correios do Brasil, mediante pagamento de taxa de R$ 4,20.

Para consultas envolvendo Desenrola, o atendimento é exclusivo no Palácio dos Correios, no Centro Histórico da capital paulista, localizado na praça Pedro Lessa, esquina com avenida São João, no vale do Anhangabaú.

O atendimento será de segunda a sexta, das 10h às 18h.

Foi o caso de Wilson Bem de Morais, 48, que foi no endereço tentar negociar sua dívida, adquirida durante a pandemia de Covid-19. Apesar de ter conseguido descontos nas suas dívidas, Morais não fechou negócio por achá-los poucos.

“Tem três anos gostaria de voltar a ficar com o nome limpo, quando fiquei sabendo do feirão, fiquei com a expectativa de limpar o nome, muito da minha dívida é juros sobre juros, mesmo com desconto não é vantajoso “.

Com início em julho do ano passado, o Desenrola vai até o dia 31 de março e contempla, nesta fase, os devedores da faixa 1 do Desenrola, pela qual as negociações, até então, eram feitas diretamente no site do programa federal.

São consideradas as dívidas que tenham sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, com valor de R$ 20 mil cada (valor original, sem os descontos do Desenrola).

Além das dívidas bancárias, como cartão de crédito, também estão incluídas as contas atrasadas de outros setores, como energia, água, telefonia e comércio varejista. O beneficiário que usa o programa para renegociar pendências pode somar parcelas de até R$ 5.000.

Na plataforma digital do Desenrola, o acesso é feito por meio de conta pessoal no portal Gov.br com níveis de certificação digital ouro, prata ou bronze. É preciso ter cadastro no portal para conseguir o acesso no celular e no site.