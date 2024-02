Serasa atinge a marca de 1 milhão de acessos nas ofertas do Programa Desenrola

Ao meio-dia desta quinta-feira, dia 22, a plataforma Serasa Limpa Nome contabilizou um total de 1,065 milhão de manifestações de interesse das ofertas do programa Desenrola Brasil. O número representa uma marca significativa, pois a parceria do programa com os birôs de crédito foi selada justamente para ampliar o acesso ao programa de renegociação de dívidas do Ministério da Fazenda.

Desde 15 de fevereiro, todos os consumidores que têm direito aos benefícios do Programa Desenrola Brasil podem acessar a plataforma do programa de forma simples e rápida a partir dos canais digitais da Serasa. Por meio do aplicativo ou site da empresa, é possível acessar o site oficial do Programa e consultar as dívidas e condições de pagamento com descontos especiais de até 96% do valor da dívida, bem como parcelamentos que podem chegar a até 60 vezes (com juros de 1,99% ao mês).

Antes da parceria com os birôs de crédito, o Ministério da Fazenda informou que 11,5 milhões de brasileiros tinham se beneficiado das condições do programa que está em operação desde julho do ano passado. “A nossa expectativa é de aumentar esses números, proporcionando a mais brasileiros a oportunidade de honrar seus compromissos e limpar seu nome”, diz Rafael Mori, responsável pela plataforma Serasa Limpa Nome.

Como negociar com o Programa Desenrola nos canais da Serasa?

Entre no site da Serasa ou baixe o aplicativo (iOS e Android). Caso não tenha cadastro, basta criar na hora.

Clique em “Negociar dívidas” e na aba “Minhas dívidas” você verá todas as propostas disponíveis na Serasa (essas ofertas podem ou não estar relacionadas ao Desenrola Brasil).

Caso existam ofertas do Desenrola Brasil, você verá uma mensagem no final da página indicando a plataforma oficial. Clique em “Ver Detalhes”.

Na área Detalhes da Dívida, clique em Abrir Site para acessar a plataforma oficial do programa.

Já no ambiente da plataforma oficial do Desenrola, confira os detalhes das ofertas disponíveis

Selecione uma ou mais dívidas para negociar e escolha a opção de pagamento: à vista ou parcelado.

No caso de parcelamento, escolha o banco da sua preferência para financiar suas dívidas e selecione a data de vencimento.

Aguarde a análise do banco e, após aprovação, escolha o formato de pagamento das parcelas: boleto, débito automático ou Pix.

Pronto! Lembre-se de revisar as informações antes da autenticação e da assinatura do contrato.

Confira o vídeo tutorial com mais detalhes do passo a passo: clique aqui.