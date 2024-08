Serasa anuncia 1 milhão de ofertas para estudantes negociarem suas dívidas com universidades

Para iniciar um novo semestre letivo sem pendências, mais de 2 milhões de alunos podem negociar suas dívidas com universidades a partir da plataforma Serasa Limpa Nome. São 6,1 milhões de ofertas disponíveis com mais de 59 instituições parceiras de todo o Brasil, com descontos de até 95%.

De acordo com um levantamento da Serasa, 52% dos alunos entrevistados já tiveram de trancar o curso por causa das dívidas com a faculdade – no início do ano, o número era de 49%.

Entre os demais motivos para interromper os estudos, aparecem o desemprego (27%), priorizar o pagamento de outras contas (22%) e redução de renda (12%). A pesquisa também revela que 90% dos estudantes arcam sozinhos com as despesas do curso, e a maior parte das dívidas atuais figura entre a faixa de R$1 e R$ 5 mil.

Renegociar para retomar os estudos

O levantamento produzido pela Serasa mostra que para 42% dos entrevistados o principal objetivo que os estimula a regularizar as dívidas com a faculdade é poder retornar à universidade e seguir estudando. Outros 37% querem mesmo é limpar o nome e 13% estão mais preocupados em voltar a ter crédito no mercado. “As dívidas podem, inclusive, atrapalhar o rendimento dos estudantes”, lembra Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome.

Aos mais de 2 milhões de consumidores com ofertas no setor educacional disponíveis na maior plataforma de renegociação de dívidas do Brasil, as condições podem ser acessadas pelo app ou site da Serasa. Em São Paulo, são 428.669 consumidores que podem negociar suas dívidas, com 1.637.785 de ofertas projetadas.

Confira os canais oficiais para fechar o acordo sem sair de casa: