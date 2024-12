“Sequência Striptease”: novo single é uma parceria de Pedro Sampaio e MC GW 

Pedro Sampaio simplesmente não para! Depois de um 2024 intenso, o astro presenteou os fãs com um novo lançamento às vésperas do fim do ano. Parte do Projeto Sequência, “Sequência Striptease”, em parceria com MC GW, chegou a todas as plataformas digitais às 21h desta quinta-feira, 12, acompanhada de um videoclipe.

No projeto, que já conta com dois outros singles lançados anteriormente – “Sequência Colocadão” e “Sequência Revolucionária” – Pedro Sampaio assina como produtor, fazendo montagens com beats de funk e unindo vozes marcantes do ritmo. “A produção musical é a minha paixão. Eu amo unir diferentes ritmos, criar novos sons e construir do zero um trabalho que coloque todo mundo pra dançar nas pistas. Depois que fiz ‘Sequência Revolucionária’ com o GW, quis dar uma continuidade nesse projeto que exalta ainda mais minha veia produtora”, conta o DJ.

A parceria entre os dois não é de agora. Pedro e GW colaboram desde o primeiro álbum do DJ, “Chama Meu Nome”. “Temos uma sinergia única na hora de produzir”, revela Pedro. No Projeto Sequência, o DJ cria o beat e GW sente o ritmo para escrever a letra, de maneira orgânica e improvisada. O resultado para “Sequência Striptease” é uma música que tem a pegada do verão, muita brasilidade e o molho que já é característico de Pedro Sampaio.

O videoclipe segue na mesma linha, com o DJ tomando banho de mangueira na rua junto a 15 bailarinos. Gravado no Beco do Rato, no Rio de Janeiro, o vídeo traduz o clima sensual e dançante da nova faixa de maneira irreverente. “Uma das coisas que mais me lembra o verão é banho de mangueira na porta da casa da minha avó, no Méier, onde nasci. Essa estética conversa com a música e por isso quis trazer pro clipe”, diz Pedro.

Vem aí!

O Projeto Sequência vem em paralelo aos lançamentos como DJ e cantor, que retornam com tudo em 2025 – ainda no primeiro semestre, Pedro Sampaio vai destravar as duas últimas músicas do álbum “ASTRO”, lançado em setembro deste ano. “Estive com o J Balvin no Grammy Latino e estou muito animado pra liberar o feat com ele, que se chama ‘Perversa’. Além dessa, ‘Bota um Funk’ tem uma participação misteriosa que eu ainda não posso revelar…” conta Pedro.

O álbum “ASTRO” já conta com 330 milhões de streamings somente no Spotify. Nas últimas semanas, “Escada do Prédio”, parceria com Marina Senna que faz parte do projeto, completou 50 dias no top 50 das músicas mais ouvidas do país no Spotify Brasil.

FICHA TÉCNICA

Produção Musical: Pedro Sampaio

Mixagem e Masterização: Sérgio Santos, Estúdio Pancadão

Autores: Pedro Sampaio, MC GW, MC Debby, Selminho, MC Talibã

Editora: Sony, Furacão 2000, Galerão, GR6

Artistas principais: Pedro Sampaio, MC GW

Feats: MC Debby, MC Talibã

Filmagem cipe: Jhuan Martins

Coreografia: Bella Fernandes

LETRA

SEQUÊNCIA STRIPTEASE – Pedro Sampaio, Mc GW, Mc Talibã, Mc Debby

Esse é o momento, momento

Esse momento é todo de vocês, tá bom

Oi, vem se divertir mulher

Sensualiza aí gostosa

Vem se divertir mulher

Sensualiza aí gostosa

Faz striptease, faz

Faz striptease e joga

Faz striptease, faz

Faz striptease e joga

Joga, joga, joga, joga

Faz striptease e joga

Joga, joga, joga, joga

Faz striptease e joga

Dancei no baile a noite inteira

Eu já tô toda suada

Dancei no baile a noite inteira

Eu já tô toda suada

O calor comendo solto

Agora eu vou dançar pelada

Vou dançar pelada

Vou dançar pelada

Vou dançar pelada

Vou tirando tudo

Com Piercing no umbigo, com piercing na língua

Ela tá dedicada, a novinha não para

Então pega a visão, ela desce gostoso

Novinha safada, ela tá treinada

Vai, vai na onda do verão

Pega a visão que ela tá gostosa

Faz striptease, faz

Faz striptease e joga

Esse, esse é o Astro, o DJ que manda

Se manda sentar, tu senta

Se manda dançar, tu dança

Dança, dança, dança, dança, dança

Vai com a marquinha do verão

No chão, no chão, no chão, no chão

To queimadinha pro verão

No chão, no chão, no chão, no chão

To gostosinha pro verão

Oi, vem se divertir mulher

Sensualiza aí gostosa

Vem se divertir mulher

Sensualiza aí gostosa

Faz striptease, faz

Faz striptease e joga

Faz striptease, faz

Faz striptease e joga

Joga, joga, joga, joga

Faz striptease e joga

Joga, joga, joga, joga

Faz striptease e joga

Dancei no baile a noite inteira

Eu já tô toda suada

Dancei no baile a noite inteira

Eu já tô toda suada

O calor comendo solto

Agora eu vou dançar pelada

Vou dançar pelada

Vou dançar pelada

Vou dançar pelada

Vou tirando tudo

Joga, joga, joga, joga, joga

To queimadinha pro verão

No chão, no chão, no chão, no chão

Faz striptease e joga