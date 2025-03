Sequência de ‘Um Maluco no Golfe’ com Eminem e Bad Bunny chega à Netflix em julho

A tão aguardada sequência do icônico filme de 1996, “Um Maluco no Golfe”, está programada para estrear na Netflix em julho. O novo longa-metragem promete trazer uma mistura inusitada de comédia e música, contando com a participação de artistas renomados como Bad Bunny, Eminem e o jogador de futebol americano Travis Kelce.

Adam Sandler, um dos protagonistas e criador da franquia, compartilhou sua empolgação sobre o projeto durante uma aparição no programa The Dan Patrick Show no ano passado. “Eu conheço o Eminem há muito tempo, ele é um cara ótimo e foi muito engraçado”, revelou Sandler, enfatizando que a colaboração com o rapper foi excepcional. O ator acrescentou: “Nós apenas passamos um dia filmando juntos e foi insano. Ele disse um milhão de coisas que podemos usar e um milhão que estamos felizes por ter gravado”.

O retorno de Sandler ao papel principal, combinado com a participação de Eminem, promete criar momentos memoráveis. Em relação à experiência de contracenar com Sandler, Travis Kelce expressou seu entusiasmo: “Foi um sonho realizado”. O jogador não escondeu a admiração que tem pelo ator e pela oportunidade de participar desse projeto cinematográfico.

Com a expectativa crescente em torno da estreia, os fãs podem aguardar uma obra que une humor e cultura pop, refletindo a essência que tornou o original um sucesso cult ao longo dos anos. Além disso, a inclusão de artistas contemporâneos traz uma nova dimensão à narrativa, atraindo tanto antigos quanto novos espectadores.