Sepultura traz turnê de despedida para Santos no dia 10 de agosto

O som pesado e melódico da Sepultura chegará a Santos no próximo dia 10. A banda de metal mais famosa do Brasil vai invadir o Clube dos Portuários com a turnê “Celebrating Life Through Death” para se despedir dos fãs santistas. Os portões abrirão às 18 horas.

A banda mineira, que tem 40 anos de história, anunciou o encerramento do grupo no fim de 2023. Para comemorar a trajetória e celebrar o amor dos fãs pela música, os artistas estão na estrada com a turnê de despedida, iniciada em março. O grupo passa ainda por outras cidades do Brasil, Estados Unidos e outros países latinos e europeus.

Em Santos, a banda se apresentará com a formação atual, com Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr. (baixo), Derrick Green (vocais) e Greyson Nekrutman (bateria).

O setlist dos shows terá diversos clássicos da banda. “Attitude”, “Troops Of Doom”, “Kairos”, “Ratamahatta” e “Roots Bloody Roots” serão algumas das faixas. O Sepultura deverá lançar ainda um disco gravado ao vivo, com 40 faixas registradas durante a turnê.

Nas redes sociais, em nota, a banda explicou o motivo do término do grupo e agradeceu aos fãs. “Estamos felizes e muito agradecidos com tudo que aconteceu na nossa história. Fizemos grandes álbuns e shows, cultivamos amizades, conhecemos nossos ídolos, ajudamos a colocar o metal brasileiro no mapa mundial e, agora, deixamos a cena com o sentimento de dever cumprido”, celebraram os integrantes.

O show é uma produção do Arena Club, uma das mais conhecidas casas de show da Baixada Santista.

Ingressos

Os fãs ainda poderão garantir seus ingressos por meio do Articket/Sepultura . Os valores variam de R$80 a R$1.500, entre os setores pista, front stage, área vip, open bar, mesa e camarote premium.