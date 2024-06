Sepultura leva turnê “Celebrating life through death” para o Rio de Janeiro

No fim de 2023, o Sepultura anunciou que pararia suas atividades, porém, antes disso, o grupo resolveu rodar o globo com uma tour de despedida intitulada “Celebrating life through death”, uma realização da 30e. Os músicos estão de volta ao Brasil, depois de uma passagem por países da América Latina e da Europa, e anunciam uma apresentação no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, no dia 31 de agosto. A venda de ingressos começa no dia 18 de junho ao meio-dia, no site da Eventim.

A segunda fase brasileira da turnê começa em Fortaleza, no dia 6 de julho; e segue por Belém, Campinas, Brasília, João Pessoa, Santo André, Santos, Campo Grande, Santa Bárbara D’Oeste, Ribeirão Preto e São Paulo. Informações sobre a venda de ingressos para esses locais estão disponíveis no site oficial da banda – www.sepultura.com.br

“São 40 anos, não 40 dias”, já afirmou Andreas Kisser em entrevistas, fato confirmado pelos números do Sepultura: o quarteto passou por mais de 76 países, fez shows em mais de 803 cidades fora do Brasil e esteve em quase todos os continentes do mundo e vendeu mais de 20 milhões de discos.

O grupo é reconhecido por sua intensa energia ao vivo e por letras que frequentemente abordam questões sociais, políticas e culturais. Não é à toa que o Sepultura é considerado um dos conjuntos de metal mais importantes a emergir da América do Sul e tem uma base de fãs globalmente diversificada.

“Estamos felizes e muito agradecidos com tudo que aconteceu na nossa história, fizemos grandes álbuns e shows, cultivamos amizades, conhecemos nossos ídolos, ajudamos a colocar o metal brasileiro no mapa mundial e, agora, deixamos a cena com o sentimento de dever cumprido“, declararam os integrantes da banda no anúncio da turnê de despedida.

6 de julho – Fortaleza – Praça Verde do Dragão do Mar

13 de julho – Belém – Espaço Náutico Marine Club

20 de julho – Campinas – Campinas Hall

21 de julho – Brasília – Festival Capital Moto Week

27 de julho – João Pessoa – Imagineland

9 de agosto – Santo André – Clube Atlético Aramaçan

10 de agosto – Santos – Clube Portuários

17 de agosto – Campo Grande – Ginásio Guanandizão

23 de agosto – Santa Bárbara D’Oeste – Usina Santa Bárbara

24 de agosto – Ribeirão Preto – Alcans Halls

31 de agosto – Rio de Janeiro – Farmasi Arena

6 de setembro – São Paulo – Espaço Unimed – ESGOTADO

7 de setembro – São Paulo – Espaço Unimed – ESGOTADO

8 de setembro – São Paulo – Espaço Unimed

SERVIÇO

SEPULTURA

Turnê de despedida – Celebrating life through death

Realização: 30e

RIO DE JANEIRO

Data: 31 de agosto de 2024 (sábado)

Local: Farmasi Arena – Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ

Horário de abertura da casa: 17h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Cadeira N3: R$ 70,00 (meia-entrada legal) | R$ 84,00 (entrada social) | R$ 140,00 (inteira)

Pista: R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira)

Cadeira N1 – R$ 110,00 (meia-entrada legal) | R$ 132,00 (entrada social) | R$ 220,00 (inteira)

Camarote: R$ 160,00 (meia-entrada legal) | R$ 192,00 (entrada social) | R$ 320,00 (inteira)

Sepulnation Soundcheck: R$ 520,00 (meia-entrada legal) | R$ 540,00 (entrada social) | R$ 620,00 (inteira)

Sepulnation Meet&Greet: R$ 1.120,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.140,00 (entrada social) | R$ 1.220,00 (inteira)

Início das vendas: 18 de junho

Vendas online em: http://www.eventim.com.br

Bilheteria oficial: Bilheteria Norte – Rua das Oficinas, s/n – Engenho de Dentro – Rio de Janeiro/RJ

Funcionamento da bilheteria: Terça a sábado, das 10h às 17h

SÃO PAULO

Data: 6 e 7 de setembro de 2024 (Sexta e sábado – ESGOTADOS)

Data extra: 8 de setembro de 2024 (domingo)

Local: Espaço Unimed – R. Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/SP

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pista Premium: R$ 125,00 (meia-entrada legal) | R$ 150,00 (entrada social) | R$ 250,00 (inteira)

Pista: R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira)

Camarotes: R$ 175,00 (meia-entrada legal) | R$ 210,00 (entrada social) | R$ 350,00 (inteira)

Mezanino: R$ 150,00 (meia-entrada legal) | R$ 180,00 (entrada social) | R$ 300,00 (inteira)

Vendas online em: http://www.eventim.com.br

Bilheteria oficial: Espaço Unimed (a partir de 11/12) – R. Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/SP