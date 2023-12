Sepultura anuncia que turnê de 40 anos será sua despedida dos palcos

A banda brasileira de metal Sepultura anunciou nesta sexta-feira (08) o fim da banda após a turnê que marca seus 40 anos de trajetória. Em coletiva de imprensa realizada em São Paulo, o guitarrista Andreas Kisser e seus companheiros deram os detalhes sobre os próximos passos da banda e a despedida dos palcos.

Andreas Kisser fez o anúncio da turnê de despedida do Sepultura após 40 anos na estrada (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Com a turnê “Celebrating Life Through Death” — Celebrando a vida através da morte — o grupo Sepultura, uma das maiores referências do metal no Brasil e no mundo — vai encerrar suas atividades após quatro décadas de estrada. A turnê de despedida tem início em março de 2024, em Belo Horizonte, cidade em que a banda começou, e terá outras datas no Brasil antes de seguir para terras internacionais.

Tendo tocado em mais de 80 países, a banda vai passar por 40 nações em 18 meses — alguns destinos, como o Vietnã, ainda são inéditos para o grupo. No Brasil, já são sete datas marcadas para o início do ano que vem e mais uma em setembro, em São Paulo. Com a proximadade do Rock in Rio — que também celebra quatro décadas — neste período, é possível que a banda também figure no festival, algo que Andreas deixou em aberto na coletiva.

Celebrando a finitude da vida e vivendo o presente

Com uma longa turnê pela frente, os integrantes do Sepultura não se prendem a planos para o futuro após o final deste período. “São novas portas, novas oportunidades que se abrem,” declarou Andreas. Tendo perdido sua esposa, Patrícia Kisser, em uma luta contra o câncer em 2022, o guitarrista afirma ver a vida de outra forma e ter mudado como pessoa. “Quando você respeita a finitude, você vive o presente mais intensamente.”

Paulo Xisto, único membro que permanece na banda desde seu surgimento, diz que a turnê tem início em Belo Horizonte, onde a banda começou (Imagem: Rodilei Morais)

Cada um dos membros da banda — Paulo Xisto (baixo), Eloy Casagrande (bateria) e Derrick Green (vocal) — além do próprio Andreas já possuem outros projetos, mas eles preferem falar do momento atual. Questionado sobre as especulações de que poderia assumir as baquetas do Slipknot, Eloy, inclusive, brincou que vai tocar, na verdade, com o ex-Beatle Paul McCartney.



Eloy Casagrande brincou com os rumores de que tocará no Slipknot; “Na verdade vou tocar com o Paul McCartney” (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A decisão pelo fim pode ser surpreendente para os fãs — o Sepultura passa por um dos auges da banda, com o lançamento dos elogiados trabalhos Quadra e Sepulquarta e um grande entrosamento e sintonia nas performances ao vivo. Para eles, porém, é importante sair assim, em um bom estado, ao invés de encerrar a banda por conflitos internos ou por já estarem muito velhos para subir no palco.

Planos para a turnê de despedida

O Sepultura planeja, ao longo de sua turnê de despedida, gravar todas as performances e lançar um disco ao vivo com 40 músicas roçadas cada uma em um local diferente. Andreas considera que um álbum como esse — comum para bandas do gênero — está faltando na discografia da banda, apesar de já terem alguns DVDs lançados.

Derrick Green contou sobre a escolha das artes para representar a turnê (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A identidade visual da turnê possui posters elaborados pelo design gráfico e ilustrador Antonio Cesar, trazendo elementos que remetem a história da banda e a filosofia desta despedida. Nos cartazes brasileiros, a cultura indígena, incorporada no histórico álbum Roots, se faz presente. Já na arte utilizada para a divulgação na Europa, uma caveira no estilo mexicano busca a mesma mensagem que o Día de los Muertos possui — celebrar o fim como parte essencial de um ciclo.

Apesar de já contar com a parceria dos grupos Jinjer, Obituary e Jesus Piece na porção europeia da turnê, o Sepultura não revelou possíveis bandas de abertura para os shows no Brasil.

Sepultura no ABC?

Questionado sobre uma possível passagem no ABC Paulista, Andreas Kisser — que nasceu em São Bernardo e cresceu em Santo André — afirma ter vontade de realizar um show em sua terra natal. Tendo já tocado em palcos andreenses, o Sepultura ainda não fez shows em São Bernardo, São Caetano ou outros municípios da região.