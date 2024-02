Sepultura anuncia o baterista Greyson Nekrutman para honrar o legado da banda na turnê de despedida

O Sepultura tem um compromisso com os seus fãs de entregar uma turnê – ao longo dos próximos 18 meses – que vai celebrar os 40 anos da banda e também a sua despedida dos palcos. Intitulada “Celebrating life through death”, a tour, como bem definiu o grupo no momento do anúncio, é uma “morte consciente e planejada”. Por mais que soe poética, essa foi também a maneira de dizer ao público que muitas conversas aconteceram para essa tomada de decisão. Uma turnê dessa magnitude só sai do papel diante do comprometimento, da ética e da lealdade dos integrantes com os seus fãs, além do respeito com a história da banda – algo que Andreas Kisser, Derrick Green e Paulo Xisto têm como prioridade. Dito isso, o Sepultura anuncia um novo baterista para honrar a trajetória e o legado do grupo, o americano Greyson Nekrutman, que assume as baquetas no lugar de Eloy Casagrande. Confira comunicado a seguir:

“Depois de 2 anos de concepção e muito trabalho, que envolve a banda, os empresários, a equipe de roadies, gravadoras, advogados, promotores locais e agentes de viagem…

Depois de firmar um acordo com a 30e no Brasil e a Cobra Agency no resto do mundo para anunciar uma tour de despedida, anúncio feito no dia 8 de Dezembro de 2023, para celebrar 40 anos de história intitulada “Celebrating Life through Death”…

Depois de abrir as vendas dos ingressos e de ter tido uma resposta maravilhosa dos nossos fãs, esgotando várias praças pelo mundo, abrindo novas datas e criando uma expectativa mágica e muito positiva…

Depois dos ensaios marcados e confirmados, de toda a estrutura pronta para encarar os próximos 18 meses de shows e celebrações…

No último dia 6 de Fevereiro, em uma reunião extraordinária, o baterista Eloy Casagrande comunicou à banda e aos empresários que está se desligando do Sepultura pra seguir carreira em outro projeto.

Fomos pegos de surpresa, sem aviso prévio ou qualquer tipo de debate sobre como fazer a transição. A comunicação foi feita e ele se desligou imediatamente da banda, abandonando tudo relacionado ao Sepultura.

A nossa história é feita de desafios e são eles que alimentam nossa criatividade e determinação. Não seria agora, depois de tudo que passamos nesses 40 anos, que iriamos desistir, pelo contrário!

Sendo assim, estamos muito felizes em anunciar o espetacular baterista Greyson Nekrutman, que será o nosso parceiro nas baquetas para honrar o compromisso que temos com a Sepulnation e com todos que fazem parte desta celebração!

Sempre fortes e unidos na energia positiva de respeito e gratidão.

Nos vemos na estrada! Vamos celebrar,

Andreas Kisser, Derrick Green e Paulo Xisto

O baterista Greyson Nekrutman complementa:

“Hoje expresso minha sincera gratidão pela incrível oportunidade de me juntar aos lendários integrantes do Sepultura em sua turnê de despedida. Contribuir para esse legado é um privilégio que me enche de honra e entusiasmo. A abordagem destemida do Sepultura para explorar novos territórios na esfera do metal é algo que eu sempre admirei e usei como inspiração em minhas próprias empreitadas musicais. Estou ansioso para somar à arte da banda, para me conectar com os fãs que sempre apoiaram o Sepultura durante sua evolução e também para criar novas experiências eletrizantes no palco. Um brinde aos novos capítulos que escreveremos, aos palcos que conquistaremos e à poderosa música que vamos apresentar em todo planeta”.

No Brasil, a turnê “Celebrating life through death” terá realização da 30e e tem estreia marcada para 1 de março, com ingressos esgotados, em Belo Horizonte. Confira as datas da turnê:

SEPULTURA

Turnê de despedida – Celebrating life through death

Produção: 30e

BELO HORIZONTE

Data: 1 de março

Local: Arena Hall

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Início das vendas: 11 de dezembro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Loja Eventim – Shopping 5ª Avenida (a partir de 11/12) R. Alagoas, 1314 – Belo Horizonte

Ingressos:

Arquibancada – R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira)

Pista Premium – R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira)

Sepulnation Soundcheck – R$ 500,00 (meia-entrada legal) | R$ 520,00 (entrada social) | R$ 600,00 (inteira)

Sepulnation Meet&Greet – R$ 1100,00 (meia-entrada legal) | R$ 1120,00 (entrada social) | R$ 1200,00 (inteira)



JUIZ DE FORA

Data: 2 de março

Local: Estacionamento Cultural

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Início das vendas: 11 de dezembro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Zine Cultural (a partir de 11/12) Praça Menelick de Carvalho, nº 150 – Juiz de Fora

Ingressos:

Pista Premium – R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira)

Sepulnation Soundcheck – R$ 500,00 (meia-entrada legal) | R$ 520,00 (entrada social) | R$ 600,00 (inteira)

Sepulnation Meet&Greet – R$ 1100,00 (meia-entrada legal) | R$ 1120,00 (entrada social) | R$ 1200,00 (inteira)

BRASÍLIA

Data: 9 de março

Local: Arena Lounge

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Início das vendas: 11 de dezembro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Loja Eventim Brasília Shopping (a partir de 11/12) – SCN QD 05 Bloco A Subsolo 2 – Loja Q054

Ingressos:

Pista – R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00

Pista Premium – R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira)

Sepulnation Soundcheck – R$ 500,00 (meia-entrada legal) | R$ 520,00 (entrada social) | R$ 600,00 (inteira)

Sepulnation Meet&Greet – R$ 1100,00 (meia-entrada legal) | R$ 1120,00 (entrada social) | R$ 1200,00 (inteira)

UBERLÂNDIA

Data: 15 de março

Local: Castelli

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Início das vendas: 11 de dezembro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Espaço Laser (a partir de 11/12) – Av. Paulo Gracindo, 15 – Loja 70 – Morada da Colina, 38411-145

Ingressos:

Pista – R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira)

Pista Premium – R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira)

Sepulnation Soundcheck – R$ 500,00 (meia-entrada legal) | R$ 520,00 (entrada social) | R$ 600,00 (inteira)

Sepulnation Meet&Greet – R$ 1100,00 (meia-entrada legal) | R$ 1120,00 (entrada social) | R$ 1200,00 (inteira)

PORTO ALEGRE

Data: 21 de março

Local: Araújo Vianna

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Início das vendas: 11 de dezembro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Arena do Grêmio (a partir de 11/12) Portão 2 – Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 – Humaitá – Porto Alegre

Ingressos:

Plateia Alta Lateral – R$ 62,50 (meia-entrada legal) | R$ 75,00 (entrada social) | R$ 125,00 (inteira)

Plateia Alta Central – R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira)

Plateia Gold – R$ 125,00 (meia-entrada legal) | R$ 150,00 (entrada social) | R$ 250,00 (inteira)

Plateia Baixa Central – R$ 112,50 (meia-entrada legal) | R$ 135,00 (entrada social) | R$ 225,00 (inteira)

Plateia Baixa Lateral – R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira)

Sepulnation Soundcheck – R$ 500,00 (meia-entrada legal) | R$ 520,00 (entrada social) | R$ 600,00 (inteira)

Sepulnation Meet&Greet – R$ 1100,00 (meia-entrada legal) | R$ 1120,00 (entrada social) | R$ 1200,00 (inteira)

CURITIBA

Data: 22 de março

Local: Live

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Início das vendas: 11 de dezembro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Estádio Major Antônio Couto Pereira (a partir de 11/12) Bilheteria 2 do Estádio – Ao lado da entrada da administração – Rua Amâncio Moro S/N – Alto da Glória – Curitiba

Ingressos:

Mezanino – R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira)

Pista – R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira)

Pista Premium – R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira)

Sepulnation Soundcheck – R$ 500,00 (meia-entrada legal) | R$ 520,00 (entrada social) | R$ 600,00 (inteira)

Sepulnation Meet&Greet – R$ 1100,00 (meia-entrada legal) | R$ 1120,00 (entrada social) | R$ 1200,00 (inteira)

FLORIANÓPOLIS

Data: 23 de março

Local: Arena Opus

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Início das vendas: 11 de dezembro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Arena Opus (a partir de 11/12) SC-281, 4000 – Sertão do Maruim, São José – SC

Ingressos:

Pista – R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira)

Sepulnation Soundcheck – R$ 500,00 (meia-entrada legal) | R$ 520,00 (entrada social) | R$ 600,00 (inteira)

Sepulnation Meet&Greet – R$ 1100,00 (meia-entrada legal) | R$ 1120,00 (entrada social) | R$ 1200,00 (inteira)

SÃO PAULO

Data: 6 e 7 de setembro (ESGOTADOS) | Data extra: 8 de setembro

Local: Espaço Unimed

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Início das vendas: 11 de dezembro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Espaço Unimed (a partir de 11/12) R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01156-000

Ingressos:

Pista – R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira)

Pista Premium – R$ 125,00 (meia-entrada legal) | R$ 150,00 (entrada social) | R$ 250,00 (inteira)

Camarotes – R$ 175,00 (meia-entrada legal) | R$ 210,00 (entrada social) | R$ 350,00 (inteira)

Mezanino – R$ 150,00 (meia-entrada legal) | R$ 180,00 (entrada social) | R$ 300,00 (inteira)

Sepulnation Soundcheck – R$ 500,00 (meia-entrada legal) | R$ 520,00 (entrada social) | R$ 600,00 (inteira)

Sepulnation Meet&Greet – R$ 1100,00 (meia-entrada legal) | R$ 1120,00 (entrada social) | R$ 1200,00 (inteira)