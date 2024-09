“Sentimento”: Manim Vaqueiro grava seu segundo DVD em Fortaleza

O jovem pernambucano que aos 20 anos emplacou uma das músicas mais ouvidas de 2024, “Forró e desmantelo” versão MTG. Manim Vaqueiro está prestes a gravar o seu segundo DVD da carreira, intitulado “Sentimento”, o projeto audiovisual será apresentado no dia 25 de setembro (quarta-feira), em Fortaleza, no Colosso.

“Sentimento” representará o sentido literal da palavra, Manim Vaqueiro promete entregar um DVD que mexerá com os sentimentos de todos os telespectadores, trazendo em seu conceito a sustentabilidade. O jovem demonstra preocupação com o futuro de seu país e mundo, para isso quis realizar em seu segundo DVD um cenário construído de material reciclável, além de no repertório refletir sobre as transformações climáticas que o Planeta Terra vêm sofrendo.

Em meios aos cactos do sertão e mares que banham o nordeste, o DVD “Sentimento” manterá o ritmo do piseiro em evidência, mesclando com solos que remetem ao sertanejo. Manim Vaqueiro não estará sozinho, as participações especiais serão divulgadas em breve. Este primeiro projeto será somente para convidados e fã-clubes.

“Durante minhas caminhadas pelo Brasil, conheci muitos lugares lindos, encantadores e parei para pensar sobre o quanto precisamos preservar as belezas naturais do nosso país. Vire e mexe me pego refletindo sobre o planeta terra, como será o nosso futuro. Claro, que é legal demais falar sobre os desmantelos que realizamos nos shows, mas, quis aproveitar a oportunidade de gravar o meu primeiro DVD, para trazer esses meus sentimentos e reflexões no conceito”, comenta Manim Vaqueiro.