SENAI-SP abre mais de 90 mil vagas para capacitação gratuita em Tecnologia da Informação

Com o intuito de ampliar a força de trabalho do Brasil em tecnologia da informação, SENAI-SP, Google, Microsoft, Amazon, Oracle e Cisco, uniram-se e, juntos, já capacitaram mais de 150 mil alunos. A iniciativa é fruto de um projeto piloto iniciado em 2021 e, por conta do sucesso, evoluiu para um programa educacional completo no ano seguinte.

Atualmente, são mais de 25 mil vagas abertas e, até o fim do ano, serão mais 65 mil disponíveis. Ao todo, são 76 títulos de cursos, em 84 escolas do estado de São Paulo, dentre eles: formação em Desenvolvimento de Sistemas e Rede de Computadores, além de aperfeiçoamentos para as certificações de Desenvolvimento, Nuvem, Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Segurança Cibernética e Redes.

Em 2022 foram mais de 37 mil matrículas e em 2023 mais de 95 mil alunos matricularam-se. Para 2025, a meta é ter mais 85 mil alunos habilitados a atuar com tecnologias da informação no País.

Para realizar o curso, é necessário ter no mínimo 16 anos, ter concluído o ensino fundamental e possuir alguns conhecimentos específicos, que variam conforme o curso.

